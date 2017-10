Afera Koprivnikar: izredne odpovedi za tri policiste pravnomočne, v enem primeru sodba razveljavljena

Višje delovno sodišče je v treh primerih potrdilo, da so bile izredne odpovedi policistom, vpletenim v zadevo Koprivnikar, zakonite in pravilne, s čimer so sodbe postale pravnomočne, poročata Delo in Primorske novice.

Sodbo za policista Miho Sakača je višje sodišče razveljavilo, razlogi so procesni, povezani z zatrjevano kršitvijo pravice do zagovora oziroma do obrambe v postopku odpovedi, so za Delo navedli na državnem pravobranilstvu. "Pritožbeno sodišče je ostale procesne pritožbene razloge zavrnilo kot neutemeljene in potrdilo ugotovitev sodišča prve stopnje, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku podana pravočasno," so navedli.

Višje delovno sodišče je v treh primerih potrdilo, da so bile izredne odpovedi policistom, vpletenim v zadevo Koprivnikar, zakonite in pravilne, s čimer so sodbe postale pravnomočne. (Foto: 24ur.com)

Višje delovno sodišče je ugodilo Sakaču v delu, kjer je trdil, da mu delodajalec v postopku izredne odpovedi ni pravilno vročil vabila na zagovor in mu je s tem kršil pravico do zagovora oz. obrambe. Pritrdilo mu je, da mu je bila s tem, ko sodišče ni zaslišalo predlaganih prič, kršena pravica do izjave.

Delovno sodišče bo moralo v ponovljenem postopku tako le še zaslišati priče, ki jih je predlagal Sakač, da bo lahko ugotovilo, ali res ni imel možnosti za zagovor v postopku izredne odpovedi, kot zatrjuje, ali pa se je le izmikal vročitvi vabila, kot je sodišče že ugotovilo na podlagi listin, navaja Delo.

Kot poročata oba časnika, je višje sodišče do zdaj pravnomočno zavrnilo tožbe Zorana Petroviča, Vojka Marguča in Dušana Raja ter potrdilo ustreznost vzrokov za odpoved in njeno zakonitost. O pritožbi Denisa Kadirića pa višji sodniki še niso odločili.

Spomnimo

Ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sta sredi policijske stavke novembra 2015, ko se je ponoči vračal s koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki, ustavila policista in opravila alkotest. V javnosti je kasneje zaokrožilo anonimno pismo s posnetki dopisovanj na Facebooku, ki so razkrivali predhodno dogovarjanje o prometni kontroli. Zaradi afere je pet policistov dobilo izredne odpovedi, vključno s tedanjim predsednikom Sindikata policistov Slovenije Petrovičem, policista, ki sta ustavila ministra, pa sta dobila opomin pred odpovedjo.

Sicer pa je posebni oddelek pri specializiranem državnem tožilstvu pred meseci zoper sedem policistov, vpletenih v omenjeno afero, vložil tudi zahtevo za preiskavo zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Sodišče je zaslišalo osumljene, navaja Delo, a po podatkih časnika o zahtevi tožilstva še ni odločilo.