Afera tehnični pregledi: krivdo priznali vsi, razen prvoobtoženi Florijan Gašperin

V kriminalistični preiskavi, ki je potekala maj lani, so ugotovili, da so osumljeni v postopkih tehničnega pregleda vozil potrjevali tehnično brezhibnost vseh vrst vozil, tudi takih z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, celo vozil, ki jih lastniki sploh niso pripeljali na tehnični pregled. (Foto: POP TV)

Prvoobtoženi v aferi podkupovanja pri tehničnih pregledih Florijan Gašperin na današnjem predobravnavnem naroku v nasprotju s preostalimi soobtoženimi ni priznal krivde. Zato mu bodo na ljubljanskem okrožnem sodišču začeli soditi, a se bo začetek sojenja očitno zavlekel, saj bo predsednica senata Dejana Fekonja predlagala svojo izločitev.

Izločitev predsednice senata je predlagal Gašperinov zagovornik Blaž Kovačič Mlinar. Pri tem se je skliceval na nedavno odločbo ustavnega sodišča, ki je v enem izmed primerov ugotovilo, da je bil videz nepristranskosti sodišča okrnjen, ker je o pritožnikovi krivdi odločal sodnik, ki je odločal že o krivdi soobdolženih.

Ker je sodnica Dejanja Fekonja že odločala o krivdi Gašperinovih soobtoženim - vsi so sicer krivdo priznali -, bi s sojenjem v ločenem postopku prejudicirala svojo presojo, s tem pa bi bil videz nepristranskosti sodišča okrnjen, je prepričan Kovačič Mlinar. Kot je dodal, se Gašperinu očita dejanje v sostorilstvu, zato je predsednica senata do njegove vloge že zavzela stališče, ko je izdala obsodilne sodbe.

Sodnica se je z navedbami zagovornika strinjala in bo predlagala svojo izločitev. Spis bo tako dodeljen drugemu sodniku, zaradi česar se bo začetek sojenja zavlekel. Dejana Fekonja se je odločila, da se bo izločila še pred začetkom glavne obravnave in bo tudi presojo o zakonitosti dokazov prepustila drugemu sodniku.

Gašperinov zagovornik je namreč danes predlagal tudi izločitev nekaterih obremenilnih dokazov, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Problematiziral je tudi posnetke obremenilnih pogovorov med vpletenimi, saj pogovori niso potekali v slovenskem jeziku, zato so odredbe, izdane na njihovi podlagi, za sodišče nerazumljive.

Tožilec Boštjan Jeglič se do teh predlogov za izločitev dokazov danes še ni opredelil, pač pa bo to storil pisno. Je pa izrazil nestrinjanje s predlogom obrambe, naj sodišče postavi izvedenca za motorna vozila, ki naj izdela mnenje, ali so imela vozila res takšne pomanjkljivosti, kot jih očita tožilstvo. Po mnenju tožilstva je postavitev izvedenca nepotrebna.

O morebitni izločitvi dokazov, določitvi izvedenca in zaslišanju prič bo, kot rečeno, odločal sodni senat pod vodstvom novega predsednika.

Gašperin edini, ki ni priznal krivde

Gašperin je sicer edini izmed 15 obtoženih zaradi podkupnin na tehničnih pregledih, ki krivde ni priznal. Preostali so to storili, najvišjo kazen, dve leti zapora, pa je dobil posrednik pri podkupovanju Ilija Grabovičkić. Ta naj bi skupaj z Gašperinom vodil celoten posel dajanja in sprejemanja podkupnin na tehničnih pregledih v ljubljanskih Mostah, pri čemer naj bi Grabovičkić sprejemal stranke, Gašperin pa poskrbel za potrditev tehnične brezhibnosti vozil, ki dejansko niso bila tehnično brezhibna. Gašperin je bil sicer kot nekdanji vodja poslovalnice AMZS v Lescah za podobna kazniva dejanja obsojen že konec leta 2014.

