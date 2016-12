Agonija s Kaninom končana, po štirih letih spet vabi na smuko

Na Kaninu bo od danes dalje znova mogoče smučati, potem ko to ni bilo mogoče skoraj štiri leta. Odprtja prenovljenega smučišča, s katerim bo upravljalo občinski javni zavod Sončni Kanin, se bosta udeležila tudi predsednik države Borut Pahor in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Zaradi manjših količin snega so pripravili del proge Sedlo oziroma Prevale, ki sega na kaninsko stran. Prav tako so uredili manjše sankališče in krajšo krožno progo za tek na smučeh.

S Kaninom bo po novem upravljal zavod Sončni Kanin. (Foto: Miha Kranjc)

Direktor javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek napoveduje, da si bo mogoče v prihodnje izposoditi tudi smučarsko in tekaško opremo, lokalni ponudniki pa bodo ponudili različne smučarske šole.

Prav tako so na Kaninu obnovili sodelovanje s sosednjim italijanskim smučiščem Sella Nevea. Smučanje bo z enotno vozovnico mogoče na obeh straneh Kanina. Vendar tudi na italijanski strani nimajo dovolj snega za ureditev prav vseh prog, zato tako kot na Bovškem nestrpno pričakujejo snežne padavine. Nobeno izmed smučišč na Kaninu namreč nima sistema za umetno zasneževanje, saj na Kaninu ni vode, ki bi to omogočala.

Po več neuspešnih dražbah je julija lani naprave na Kaninu prevzela Občina Bovec, v korist katere sta se premoženju odpovedala upnika Hit in Heta Asset Resolution. Projekt sanacije smučišča je nato podprlo tudi gospodarsko ministrstvo, zagotovilo je 5,9 milijona evrov, od česar je bilo na voljo 3,8 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Smučišče na Kaninu ni obratovalo od januarja 2013, ko je bila zaradi poškodbe zaustavljena krožno-kabinska žičnica. Junija tistega leta je v stečaj šla družba ATC Kanin, ki je upravljala s smučiščem.