Ajdovsko podjetje v boj proti raku in genskim boleznim: raziskovalci razvijajo več zdravil in cepiv

Slovenci imamo izvrstne raziskovalce tudi na področju visokih tehnologij in farmacije. V ajdovskem podjetju BIA Seperations raziskovalci pripravljajo materiale za razvoj novih zdravil in cepiv. V različnih fazah testiranj imajo trenutno med 50 in 100 zdravil in cepiv, ki bodo v nekaj letih bolnikom po vsem svetu pomagala pri premagovanju raka in različnih genskih bolezni.