Aktiven dan za aktivno starost

V tem času bo program Aktiven dan, ki se izvaja v DEOS Centru starejših Trnovo brezplačen za vse udeležence.

Za kvalitetno starost lahko največ naredimo sami

Zavod Aktivna starost je neprofitna organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva starejših. Namen vseh aktivnosti, ki jih Zavod izvaja, je dvig kvalitete življenja najstarejše skupine ljudi, ki še relativno samostojno bivajo doma. Delež starostnikov se v vsej Evropi z leti povečuje. V Sloveniji je pričakovana življenjska doba že presegla 80 let. Vsi se zavedamo, da se višanjem starosti prebivalstva povečuje tudi število ljudi s telesno prizadetostjo, omejitvami ter boleznimi, povezanimi s starostjo. Raziskave kažejo, da je vzdrževanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga tekom celega življenja izjemno pomembno za kvalitetno starost. Pomembno je, da tudi v pozni starosti ohranjamo telesne in umske aktivnosti ter družabno življenje.

Poskrbite tudi za druge vidike udobne starosti

Poleg aktivnega življenjskega sloga je izjemno pomembna tudi finančna varnost v starosti. Mirna in varna starost že dolgo ni več skrb države, zanjo moramo poskrbeti sami. Podpornik programa Aktiven dan je tudi Prva osebna zavarovalnica, ki nudi zaščito in varnost skozi vsa življenjska obdobja. Vsi vemo, da so pokojnine vsako leto nižje in se bodo z leti še nižale. Preko prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko vsak že danes poskrbi za finančno varnost v starosti. Samo z dodatnim varčevanjem za starost si lahko zagotovimo dovolj finančnih sredstev, da bomo v starosti lahko ohranjali življenjski standard in socialno varnost, kot smo ju bili vajeni pred upokojitvijo.

Aktivacija najstarejše populacije

Mnogi starejši živijo doma, so pogosto osamljeni in izgubijo voljo do aktivnosti, čeprav bi jih še zmogli. Prav takšnim je namenjen program Aktiven dan, katerega prvi cilj je ohranjanje samostojnosti starostnikov. Aktivnosti so zasnovane posebej za starejše nad 80 let na način, da izboljšujejo gibljivost in počutje ter omogočajo izboljšanje nekaterih bolezenskih stanj kot so osteoporoza, sladkorna bolezen, debelost in druge. Ker aktivnosti potekajo v skupini, udeleženci spoznajo nove ljudi in pogosto se družijo tudi izven programa.

Program Aktiven dan poteka v organizaciji Zavoda aktivna starost, v partnerstvu s Fitnes kliniko, strokovnjaki na področju fizičnih aktivnosti za starejše, družbo DEOS, ki zagotavlja prostore za izvedbo programa, prilagojene starostnikom in Fakulteto za Šport. Program poteka v skupini vendar je naravnan individualno, saj se vaditelj in animator ukvarjata z vsakim vadečim posebej. Vsakega posameznika pred vključitvijo v program strokovnjak testira, da ugotovi njegovo stanje in zmožnosti, z udeležencem se pogovorita o težavah in željah ter zastavita cilje.

Potek Aktivnega dne

Program Aktiven dan je sestavljen iz niza povezanih aktivnosti. Začne se z zbiranjem udeležencev, ki poklepetajo med seboj, sledi informiranje o delovanju telesa, telesnih funkcijah, pomenu pravilne prehrane in ustrezne hidracije ter drugih pomembnih temah.

Sledi ura fizičnih aktivnosti pri katerih pod vodstvom strokovnjaka, kjer izvajamo vaje za aktivacijo, koordinacijo in krepitev mišic. Vaditelj vadbe prilagodi vadbo za vsakega udeleženca glede na njegove zmožnosti in intenzivnost vadbe stopnjuje s posameznikovim napredkom.

Fizični vadbi sledi krajši odmor, da si udeleženci oddahnejo od intenzivne vadbe, nato pa začnejo z Aerobiko možganov. To je niz vaj, ki preprečijo oziroma upočasnijo pešanje spominskih in drugih kognitivnih funkcij. Program se zaključi s kosilom, ki je hkrati zopet možnost za druženje med udeleženci.

Udeleženci po zaključku posameznega dne radi povedo kaj o počutju, o morebitnih težavah, največkrat pa o napredku, ki ga pri sebi opažajo; da se lahko spet sami obujejo, oblečejo, hodijo brez pripomočkov, manjkrat padejo, manj pozabljajo, lažje se zberejo, spet preberejo kakšno knjigo in se več družijo s posamezniki, ki so jih spoznali na Aktivnem dnevu. Ohranjanje posameznikove samostojnosti je ključen cilj programa.

Več o programu

Program je inovativna oblika dnevnih aktivnosti in poteka dvakrat tedensko v dopoldanskem času, v osmih Centrih starejših po Sloveniji (DEOS Center starejših Ljubljana Trnovo, Ljubljana Črnuče, Medvode, Topolšica, Gornji Grad, Cerknica, Horjul in Notranje Gorice). Podpornik programa je tudi Prva osebna zavarovalnica, kjer se vsak lahko vključi v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in tako poskrbi za finančno varnost v starosti že v času, ko je delavno aktiven. Program Aktiven dan financira Zavod aktivna starost, mesečno participacijo v višini 45 € pa poravnajo udeleženci sami. Dejanski strošek za uporabnika je tako le 5,6 € za en obisk v sklopu katerega so tri ure aktivnosti in kosilo.

Vključite se v raziskavo in tri mesece obiskujte program brezplačno!

S ciljem ozaveščanja javnosti o pomembnosti aktivnega življenja med najstarejšimi, organizatorji Aktivnega dne, Zavod Aktivna Starost, Fitnes Klinika, družba DEOS in Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani, s 1. marcem 2017 načrtujejo izvedbo raziskave o učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga v starosti. V ta namen organizatorji vabijo vse, ki želijo izboljšati kakovost svojega življenja v starosti prek večje fizične, miselne in socialne aktivacije, da se jim pridružijo. Raziskava je namenjena vsem starejšim od 80 let, pri čemer bo udeležba v programu za čas trajanja raziskave za udeležence brezplačna. Potrebno je opozoriti, da so skupine zaradi individualnega pristopa majhne, zato so mesta v raziskavi omejena. Raziskava bo potekala v DEOS Centru starejših Trnovo od marca do konca maja. Več informacij o programu in možnosti sodelovanja v raziskavi so na voljo na telefonski številki 08/2002-502 oziroma na elektronskem naslovu info@zavodAS.si.

Prijavite se po telefonu 08/2002-502 do 28. februarja oziroma do zapolnitve mest.

Zadovoljni uporabniki

Številni zadovoljni starostniki so po obisku Aktivnega dne povedali, da je to odličen način za ohranjanje zdravega telesa in duha. Program pokriva vsa področja, ki so pomembna za ohranjanje samostojnosti; to so informiranje, fizična in umska vadbo ter druženje. Napredek, ki ga dosežejo z vadbo, opazijo tako starostniki, kot tudi njihovi svojci.

