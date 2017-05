Aleksander Čeferin: Ne maram ljudi, ki pozabijo, od kod so prišli

Aleksander Čeferin, ki je na čelu Evropske nogometne zveze že skoraj devet mesecev, je dal intervju za 24UR Fokus in tudi sam priznava, da je do slovenskih medijev bolj odprt kot do drugih. "Ne maram ljudi, ki pridejo na nek položaj in pozabijo, od kod so prišli," pravi Aleksander Čeferin.

Evropski nogomet ima svoje težave, afere. Kaj se dogaja s Čeferinovimi obljubami? Pa privilegiji, varnost, škandali ... O vsem tem se je s Čeferinom pogovarjal Jure Bračko. Kako se namerava Uefa boriti proti spolnim zlorabam, ki so jeseni pretresale športno javnost? "Proti temu se ne moreš boriti le z gesli, videospoti, k temu bo treba pristopiti bolj agresivno. Naša naloga ni le, da mlade učimo igrati nogomet, ampak tudi, da jih zaščitimo," pravi Čeferin.

Intervju z njim in reportažo si boste lahko ogledali v dveh delih - nocoj in jutri v oddaji 24UR.