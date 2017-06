Ali bo država prekrškarjem zaradi slabo spisanega zakona vračala denar?

Dobrega pol leta po tem, ko je novela zakona o pravilih v cestnem prometu stopila v veljavo, že prinaša prve težave. Policija namreč dosledno kaznuje voznike mopedov, ki dosežejo do 25 kilometrov na uro in nimajo čelad. Celjsko sodišče pa je odločilo, da je zakon pomankljiv in voznikov zaradi čelad sploh ne smejo oglobiti.