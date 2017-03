Po aferi s spornim mesom Brazilija zatrjuje: Naša hrana je varna in visokokakovostna

Brazilija zagotavlja, da je njihova hrana varna in visokokakovostna. (Foto: Reuters)

Brazilija je partnericam v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) sporočila, da je na njenih tleh pridelana hrana varna in visokokakovostna. Po škandalu, zaradi katerega je več držav že prepovedalo uvoz brazilske govedine in perutninskega mesa, je država zatrdila, da so njeni nadzorni mehanizmi ustrezni in da gre le za posamične primere odstopanja.

Brazilski sanitarni nadzor je "zanesljiv in zaupanja vreden", so zapisali v sporočilu, ki so ga prejele vse članice WTO. Brazilija meso in mesne izdelke izvaža v več kot 150 držav, zato je njen regulatorni sistem "med najbolj pogosto in strogo pregledanimi na svetu". Ta sistem "izpolnjuje zahteve več izredno zahtevnih trgov in vključuje dodatne periodične inšpekcije, nadzore in notranje ter zunanje preglede, ki temeljijo na oceni tveganj".

V zameno za plačilo neustrezno meso potrjevali kot varno

Brazilija je dnevno izvozila za 63 milijonov dolarjev mesa, dokler niso oblasti prejšnji teden razkrile operacije, v kateri so odkrili koruptivne prehrambene inšpektorje. Ti so v zameno za plačilo neustrezno meso potrjevali kot varno. Tako so v torek iz Brazilije odpremili le še za 74.000 dolarjev mesa in mesnih izdelkov.

Kot je poudarilo brazilsko predstavništvo pri WTO, ima brazilsko kmetijsko ministrstvo 2300 nadzornih inšpektorjev, ki preverjajo ustreznost živalskih proizvodov, le 33 pa jih je v preiskavi zaradi neustreznega ravnanja. Vsi so bili do končanja preiskave suspendirani, proti njim tečejo tudi kazenski postopki.

Ob tem jih je bilo od 4837 obratov, ki proizvajajo izdelke živalskega izvora, v nepravilnosti vključenih le 21. Tri obrate so zaprli, v vseh pa iščejo materialne dokaze nepravilnosti. Vsem 21 so začasno odvzeli tudi izvozna dovoljenja.

Kot so še dodali, so lani v tujino poslali 853.000 pošiljk proizvodov živalskega izvora. Od tega so jih uvozne oblasti v državah, kamor so bile namenjene, kot neustrezne zavrnile le 184, pa še to pogosto zaradi nesanitarnih razlogov, kot sta dokumentacija in označevanje.

Preiskava ni uperjena proti sistemu nadzora nad kmetijskimi proizvodi in rejo, ampak le proti določenim primerom posameznih deviacij, so poudarili v Braziliji. Ob vseh teh pojasnilih so države pozvali, naj se ne zatekajo k arbitrarnim prepovedim uvoza brazilskega mesa.

V sredo je pred novinarje stopil tudi brazilski minister za kmetijstvo Blairo Maggi, ki je dogajanje označil za "udarec v trebuh". "Moramo si opomoči, ponovno organizirati naše sile, potovati po svetu in pokazati, da je šlo za napačno ravnanje peščice ljudi in da sistem ali industrija nista nič kriva," je dejal.

Brazilija ima v svetovni prehranski trgovini trenutno okoli sedemodstotni tržni delež, želela pa si je 10-odstotnega. "Tako slabo je, da ko vidim teh sedem odstotkov, začnem razmišljati, da bo to težko zadržati. Ne morem si predstavljati, da bi dosegli 10 odstotkov. To je šok," je dejal.

Na brazilski škandal sta se s prepovedjo uvoza med drugim odzvala Kitajska in Hongkong. Druge oblasti, med drugim tudi EU, so prepovedale le uvoz iz 21 predelovalnih obratov, ki so tarča preiskave. Za podobne delne prepovedi uvoza sta se odločili tudi Japonska in Mehika.

Brazilsko meso tudi v Sloveniji?

Meso v Slovenijo ni prišlo preko Luke Koper, drugih poti ni mogoče izključiti, pa so pred dnevi pojasnili na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

Dodali so, da preko Luke Koper v obdobju od 2013 do 20. marca letos ni bilo uvoza iz Brazilije govejega ali perutninskega mesa na ozemlje Slovenije ali ozemlje EU. Za živila, ki so vstopila na ozemlje unije preko drugih vstopnih točk, po pregledih na prvi vstopni točki velja prost pretok, torej ni nadzora na notranjih mejah med državami članicami, ne morejo izključiti, da je na ozemlju naše države tudi meso iz Brazilije.

Inšpekcija UVHVVR je letos v obratih odobrenih hladilnic zaznala pošiljke zamrznjenih perutninskih prsi, ki so bile brez kože in kosti ter slane (najmanj 1,2 odstotka soli), pripravljene v obratih iz Brazilije in Tajske. Pri analiznem preizkusu je bila ugotovljena Salmonella enterica ser. Stanley v pošiljki iz Tajske, kar ni skladno z zakonodajo (Uredba 2073/2005), zato je bil izveden odpoklic in umik preko sistema RASFF.

"Poleg tega pa je bil na vseh pošiljkah, tako iz Brazilije kot Tajske, rok uporabnosti zamrznjenih piščančjih prsi nenavadno dolg - 18 mesecev in več, ali pa celo določen kot rok minimalne trajnosti (uporabiti najmanj do ...), UVHVVR je o svojih ugotovitvah dne 06.03. 2017 obvestila Evropsko komisijo preko sistema upravne pomoči in mreže za boj proti goljufijam," so povedali na UVHVVR ter dodali, da spremljajo vse razpoložljive podatke in bodo glede na prejete informacije tudi takoj reagirali.