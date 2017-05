Ali veste, kakšne so vaše številke?

Preverimo svoje številke

Krvni tlak opredeljujeta dve vrednosti – višina sistoličnega tlaka (zgornjega krvnega tlaka), ki ga izmerimo, ko srce iztisne kri v žilje, in višina diastoličnega tlaka (spodnjega krvnega tlaka), ki ga izmerimo, ko srčna mišica počiva. Meja, ko je krvni tlak še vedno v normalnem področju, je 140/90 mm Hg. To sta številki, ki si ju je vredno zapomniti. Kadar tlak preseže to vrednost, govorimo o zvišanem krvnem tlaku, ki ga je potrebno zdraviti. V številnih raziskavah so namreč ugotovili, da višja vrednost krvnega tlaka nad to mejo trajno okvari žile in organe, pogosto pa vodi tudi do demence ter možganske kapi in srčnega infarkta, ki sta lahko smrtno nevarna.

Kadar bolniku zaradi nezdravljene hipertenzije odpovedo ledvice, je vezan na zdravljenje z dializo. Zamislimo si, da bi že samo z upoštevanjem zdravnikovih navodil to lahko preprečili. Asist. dr. Jana Brguljan, predstojnica Kliničnega oddelka za hipertenzijo in predsednica slovenskega

Visok krvni tlak je nevaren, ker povzroča okvaro žil, zaradi katere lahko pride do okvare organov (možganov, srca in ledvic). Je eden najpogostejših vzrokov za možgansko kap, srčni infarkt in ledvično odpoved, zaradi katerih se zelo spremeni kakovost našega življenja, saj lahko vodijo do invalidnosti in celo smrti.

Nemogoče je natančno napovedati, kdaj se bodo pojavile prve težave. Pri nekaterih se začnejo po enem letu, nekateri pa nekaj let ne vedo, da zvišan krvni tlak škodi njihovemu zdravju. Edina možnost, da izvemo svoje številke, je merjenje krvnega tlaka.

Spremenimo svoje številke

Izvedeli smo, da je naš krvni tlak previsok. Kaj lahko storimo? Vsekakor ne odlašajmo z obiskom pri zdravniku, saj v tem primeru čas ni naš zaveznik in ne »celi« visokega krvnega tlaka. Zavedati se moramo, da visok krvni tlak škoduje našemu zdravju in da je lahko tudi usoden. Zato ga moramo čim prej znižati – ciljna vrednost je 140/90 mm Hg.

Visok krvni tlak ogroža že vsakega drugega Slovenca! V okviru svetovnega dne hipertenzije in z njim povezane globalne akcije si lahko ves maj krvni tlak brezplačno izmerite v zdravstvenih ustanovah in lekarnah po Sloveniji. Več informacij je na www.hipertenzija.org Asist. dr. Jana Brguljan

Vzroka za zvišan krvni tlak večinoma ne poznamo, zato bolezni ne moremo dokončno pozdraviti. Zdravimo pa jo lahko s spremembo življenjskega sloga in zdravili. Sprememba življenjskega sloga pomeni zmanjšanje telesne teže, primerna telesno dejavnost, prenehanje kajenja, omejitev soli v prehrani in omejitev pitja alkoholnih pijač. Če ti ukrepi ne zadoščajo, nam zdravnik predpiše zdravila za znižanje krvnega tlaka. Pogosto je potrebno jemati kombinacijo več zdravil. Zdravnik nam lahko predpiše tudi zelo učinkovite fiksne kombinacije zdravil. Ker je v eni tableti združenih več zdravilnih učinkovin, se tako zmanjša število tablet, ki jih moramo vzeti vsak dan. Zelo pomembno je, da upoštevamo zdravnikove nasvete in zdravila redno jemljemo.

Nadzirajmo svoje številke

Ciljno vrednost krvnega tlaka (140/90 mm Hg) doseže le tretjina ljudi, ki se zdravijo zaradi previsokega krvnega tlaka. Največkrat je vzrok to, da opustijo zdravljenje z zdravili. Takoj ko jih nehamo jemati, se krvni tlak spet zviša na izhodiščno vrednost ali morda še bolj. Zato moramo predpisana zdravila jemati redno in dolgotrajno. Le tako bomo krvni tlak dobro nadzorovali.

140/90 – številki, ki si ju je vredno zapomniti.

Priporočljivo je, da si vsak odrasel človek vsaj enkrat na leto izmeri krvni tlak. Tako se lahko začne zdraviti, preden so posledice okvare žil in organov zaradi zvišanega krvnega tlaka usodne. Okvare žil, srca, možganov in ledvic lahko preprečimo le s poznavanjem vrednosti krvnega tlaka. Tako se lahko izognemo najhujšim zapletom, kot so zamašitve žil, možganska kap, srčni infarkt in ledvična odpoved.

Nikoli ni prepozno, zato svoje številke merimo, preverjajmo, spreminjajmo in nadzorujmo. Spoznajmo svoje številke že jutri! Ukrepajmo!

