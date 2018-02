Ameriški reševalci v Kopru obiskali Boruta, ki so mu lani na Tamarju rešili življenje

Ameriški reševalci, ki so lani izvedli izjemno zahtevno reševalno akcijo na ladji Tamar, so obiskali Koprčana Boruta Škrbca, ki so mu rešili življenje. Spomnili so se težkih trenutkov, ko je Borutovo življenje viselo na nitki in napornega reševanja, med katerim je bila v nevarnosti vsa ekipa. Med njimi se je takrat stkala posebna vez.