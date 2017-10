Analiza pokazala, da so usedline v Tojnici rakotvorne

(Foto: Miro Majcen)

Ekotoksikološki in genotoksični testi sedimenta so po besedah Metke Filipič z Nacionalnega inštituta za biologijo jasno pokazali, da je ta onesnažen z netopnimi snovmi, ki so kancerogene, poroča časnik Delo. Da bi ugotovili, za katere gre, bi bilo treba opraviti kemijske analize, je za časnik pojasnila Filipičeva.

Povzetek poročila analize navaja strupenost za alge in zarodke rib ter njihovo zmanjšano zaleganje. Za zdravje ljudi po oceni Filipičeve nevarnosti ni, saj vode iz Tojnice ne pijejo, prav tako ta verjetno ne prehaja v podtalnico. Sediment se izpira, zato bi se morala mutagena aktivnost snovi sčasoma zmanjšati, vseeno pa je tak rezultat alarm, da nekaj ni v redu, in si pred njim ne bi smeli zatiskati oči, je poudarila.

(Foto: Kanal A)

Po zadnjem vzorčenju na inštitutu predlagajo, da država ali onesnaževalec Kemis celostno spremlja ekotoksikološke parametre vodotoka. Po besedah Filipičeve bi bilo zanimivo tudi vedeti, ali so rakotvorne snovi v sedimentih tistega dela Tojnice, kjer so že opravili sanacijo.

Analizo je po poročanju časnika naročila stranka v postopku sanacije vodotoka in krajanka, ki je najbližja Kemisu, Bernarda Kropf. Vzorci sedimentov so bili v delu Tojnice, ki teče mimo njene parcele, odvzeti 2. avgusta, torej še pred izvedbo prve faze sanacije potoka, v kateri so odstranili sedimente na 160-metrskem pasu v neposredni bližini Kemisa.

Kropfova se je po poročanju časnika za analizo, za katero je odštela 6000 evrov, odločila zaradi lastne zaskrbljenosti in zaskrbljenosti drugih prebivalcev, ki živijo ob potoku. Prepričana je, da sedimenti z rakotvornimi snovmi ogrožajo tudi zdravje ljudi, saj ob močnem deževju Tojnica poplavlja okoliške travnike.

Analizo o prisotnosti mutagenih snovi v sedimentu je predložila sodišču, na katerega se je pritožila na Arsovo delno odločbo sanacijskega načrta Tojnice, kot dokazilo, da ta ni zadosten. Kropfova vztraja, da bi bilo treba vodotok sanirati po vsej dolžini okoli 700 metrov.

Arso je Kropfovi poslal dopis s predlogom, da izvedensko mnenje o ustreznosti sanacije poda strokovnjak za vode z biotehniške fakultete Mihael Toman. S tem se je strinjala, vendar odgovorov do zdaj še ni prejela.

Kemis in Arso sta Tomana pooblastila za pripravo dopolnilne faze sanacije potoka in dolgoročnega načrta nadzora, ki ga bo moral izvajati Kemis. Toman je odgovoril, da pripravlja izvedeniško mnenje, ki bo vključevalo presojo dejanskega stanja, vseh izvedenih ukrepov in predloge za naprej. Oddati ga mora prihodnji ponedeljek, zato o podrobnostih iz vsebine še ni želel govoriti, še navaja časnik.