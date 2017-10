ANIMACIJA: Tako nas bo prešla hladna fronta. Napovedane so nevihte, močan veter, meja sneženja bo okoli 1200 metrov

V nedeljo, ko bomo odhajali na volišča oddati glas za svojo kandidatko ali kandidata za predsednika države, bodo padavine čez dan od zahoda zajele vso državo. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Ohladilo se bo, zapihal bo severni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1200 m. K sreči bodo do ponedeljka zjutraj padavine povsod ponehale. V ponedeljek čez dan se bo od zahoda deloma zjasnilo. Ponekod bo še pihal okrepljen severni veter.

Tako bo potekal prehod hladne fronte čez Slovenijo v nedeljo

Meteorologi Agencije RS za okolje napovedujejo: Deževati bo začelo že zjutraj na Primorskem, dopoldne se bo dež širil nad osrednjo in nato kar hitro tudi na vzhodno Slovenijo. Ozračje bo labilno predvsem nad zahodno, osrednjo in južno Slovenijo, kjer pričakujemo tudi nevihte. Zelo verjetno bodo nastajali pasovi intenzivnih padavin. Prožili se bodo nad morjem ali na prvih hribih ob prehodu z obale nad celino. Tak padavinski vzorec je zadnja leta pogost ob poletnih hladnih frontah. Zato bodo lahko kje nastale težave z meteorno vodo. Seveda je treba poudariti, da model ne zna napovedati lokacije takega proženja, zato bo lahko končna padavinska slika prostorsko drugačna.

Nedelja ne bo primerna za v gore. (Foto: Thinkstock)

Gore bo dobro zasnežilo

Na začetku padavin bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 2500 m in se bo hitro spuščala. To pomeni, da bodo v visokogorju skoraj vse padavine padle v obliki snega in da bo torej naše gore, vsaj visokogorje, kar dobro zasnežilo. Ob koncu padavin bo lahko snežilo do okoli 1000 m nad morjem, v kakšni zaprti dolini pa še malo nižje. Snežilo bo tudi na območju Snežnika in Pohorju ter po višjih hribih na Kočevskem, še opozarjajo na Arsu.

Vremenske razmere ne bodo primerne za v hribe in gore, zato dobro razmislite, ali ne bi raje v nedeljo in ponedeljek ostali doma.

Malce premora ne bo škodovalo, še posebno ker se bo predvidoma prihodnji teden spet ogrelo. Kot napovedujejo na Arsu, naj bi bila temperaturna meja 0 °C že v sredo nad 3000 m, tako da se bo sneg hitro sesedal in tudi talil.

Zapihal bo močan severnik

Po prehodu hladne fronte bo zapihal severni veter. Najmočnejši bo predvidoma proti večeru, ko bo v vzhodnih krajih zapihal s hitrostjo tudi nad 50 km/h. Zvečer in v prvem delu noči bo močno pihal tudi sever pod Karavankami in Kamniškimi Alpami, kjer bodo hitrosti krajevno lahko okoli 70 km/h ali malo čez, burja pa bo pihala s sunki od 80 do 120 km/h. Najmočnejša bo v Vipavski dolini in na Kraškem robu. Ker bo nad severnim Jadranom nastal ciklon, bo sprva deževalo tudi še ob burji.

Prihodnji teden bo večinoma suh

Od torka do konca tedna se bo nad srednjo Evropo in Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka. V tem času kaže na suho vreme pri nas, v nedeljo pa se bo verjetnost za padavine nekoliko povečala. Temperature bodo primerne letnemu času.