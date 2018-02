FOTO in VIDEO: Podrta drevesa in izpadi elektrike, na jugu države lahko zapade še dodatnih 20 cm snega

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Po petkovem sneženju, ki je povzročilo precej težav v prometu, so imeli gasilci pestro noč z odstranjevanjem dreves, ki so se pretežno v vzhodni polovici države in notranjosti pod težo snega podirala na ceste.

Precej težav je bilo tudi z izpadi elektrike. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je zaradi obilnega sneženja v petek okoli 19. ure prišlo do prekinitve elektrike v Trebči vasi in okoliških vaseh v občini Žužemberk. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili do 21. ure.

Ob 22. uri se je izpad zgodil v Vinici in okoliških vaseh. Napako so odpravili dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Ob 23. uri so imeli izpad električne energije v več naseljih in delu mesta Ilirska Bistrica. Okvaro na RTP postaji odpravlja dežurna ekipa elektro podjetja. Brez elektrike je ostalo okrog 3.700 odjemnih mest.

Od 3.20 je do izpadov elektrike prihajalo na več lokacijah na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Delavci podjetja Elektro na terenu odpravljajo okvare.

Ob 4.27 sta se na Spodnji Kapli v občina Podvelka na stanovanjsko hišo podrli drevesi in poškodovali okoli 30 kvadratnih metrov kritine. Gasilci PGD Kapla so s strehe odstranili večjo količino snega in poškodovani del začasno prekrili s folijo.

sneg v Selu pri Robu, Velike Lašče (Foto: bralec Jaka )

Na Postojnskem, Notranjskem in Kočevskem bo še močno snežilo, pihala bo tudi burja

Sicer pa je v Ljubljani v zadnjih 12 urah po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) zapadlo 8 centimetrov snega, višina skupne odeje je 22 cm. V Kočevju ga je v 12 urah zapadlo 26 cm, skupna višina odeje je 52 cm. V Črnomlju je zapadlo 11 cm, zdaj ga je vsega skupaj 17 cm. V zadnjih 24 urah je v Celju zapadlo 15 centimetrov snega, v Postojni 37 centimetrov, v Ratečah 41 cm, na Voglu pa 40 cm.

Danes vremenoslovci močnejše sneženje pričakujejo predvsem na Postojnskem, Notranjskem in Kočevskem, kjer lahko do popoldneva zapade do okoli 20 centimetrov snega. Sneženje bo najkasneje ponehalo na jugovzhodu države.

Poleg tega bo dopoldne na Primorskem pihala močna burja, v višjih legah Primorske in Notranjske pa bodo nastajali snežni zameti. Arso je zaradi burje izdal opozorilo, saj napovedujejo, da bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi burje je na hitri cesti Nanos - Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Ajdovščina že prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila z ponjavami do 8 ton teže.

Vozniki, previdno na cestah!

Na cestah so sicer posipne in plužne skupine, promet je upočasnjen. Na Prometno-informacijskem centru voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Črni Vrh - Col in Spodnja Idrija - Godovič, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton je na cesti Šentvid - Šoštanj ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina, Petrina, Vinica ter Starod.

Verige so obvezne na cestah Bled - Pokljuka, Jereka - Pokljuka, Podrošt - Sorica - Bohinjska Bistrica in Petrovo - Brdo Sorica - Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.

Popolne zapore zaradi snežni razmer so na:

- cesti Mrzli Studenec - Jereka,

- cesta Sorica - Nemški Rovt je zaprta zaradi podrtega drevja in nevarnosti snežnih plazov.

Preverite podrobneje, kakšno je stanje na cestah!

Še vedno je velika tudi nevarnost snežnih plazov.

Kakšno vreme nas čaka?

Jutri bo po napovedih Agencije za okolje delno jasno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo predvsem na Primorskem in Notranjskem občasno bolj oblačno. Najnižje temperature bodo od -9 do -1, ob morju okoli 2 stopinji Celzija, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

V ponedeljek zjutraj bo delno jasno z meglo po nekaterih nižinah, čez dan se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. V torek bo na Primorskem ter v gorah delno jasno, drugod pa pretežno oblačno.

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju.