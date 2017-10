ANIMACIJA TRASE: Ste za sprehod po trasi maratona?

Konec tedna bo potekal največji tekaški praznik pri nas – Ljubljanski maraton. Poteka že od leta 1996, letos pa je na dvodnevno tekaško prireditev v vseh kategorijah prijavljenih 28.405 tekačev. Organizatorji pričakujejo tudi ogromno število ostalih obiskovalcev, zato se gneči tudi letos ne bo moč izogniti. To dejstvo moramo upoštevati še preden se odpravimo od doma, svetujejo pred začetkom.

Trasi za 21 in 42 kilometrov

Največji tekaški sejem v Sloveniji je že odprt, in sicer na Gospodarskem razstavišču. V soboto bodo tekli šolarji, ki se bodo pomerili na 600 in 1600 metrov. Najmlajši se bodo zabavali ob Lumpi teku na 200 metrov, sledil pa bo tudi najbolj zabaven Fun tek v dolžini 3,5 kilometra. Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj pa bo na Kongresnem trgu.

V nedeljo pa bo šlo zares. Trase tekov bodo potekale v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu. V nedeljo se bo tek na 10 kilometrov začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov pa ob 10.30. Organizatorji pozivajo vse udeležence, da se na kraj odpravijo pravočasno, hkrati pa tudi opozarjajo, da se v noči na nedeljo prestavijo ure, in sicer za eno uro nazaj.

Marius Kimutai drži osebni rekord 2:05:47. Postavil ga je lani v Amsterdamu. Rekord Ljubljanskega maratona pa je 2:08:19. (Foto: Volkswagen 22. Ljubljanski maraton)

Bo padel nov rekord? Povabljenih je kar nekaj vrhunskih tekačev

Prireditelji Volkswagen 22. ljubljanskega maratona so za nedeljski maraton v slovensko prestolnico zvabili nekaj odličnih tekačev z vrhunskimi časi. Tudi z nekaj višjimi denarnimi nagradami upravičeno upajo na nov rekord največjega tekaškega dogodka v Sloveniji. Rekord proge med moškimi je 2:08:19, predlani ga je tekel Etiopijec Limenih Getachew. Med ženskami je lastnica rekordne znamke Kenijka Caroline Kilel, ki je leta 2009 tekla 2:25:24 ure.

Letos bosta prva zvezdnika maratona Kenijec Marius Kimutai in Etiopijka Firehiwot Dado. Marius Kimutai je zmagal na letošnjem maratonu v Rotterdamu, njegov osebni rekord pa je 2:05:47 ure, ki ga je odtekel lani v Amsterdamu. Firehiwot Dado je zmagovalka prestižnega maratona v New Yorku. Sicer leta 2011, ko je v New Yorku ob zmagi tekla 2:23:15. Zadnja leta je imela težave s poškodbami, ki pa naj bi bile preteklost in v Ljubljano prihaja dobro pripravljena.

Bogate nagrade za najboljše

Prireditelji so za tekača, ki bi izboljšal rekord ljubljanskega maratona, poleg 30.000 evrov za zmago pripravili še dodatnih 3000 evrov za rekord in še nekaj bonusa za čas.

V moški konkurenci bodo v boju za zmago še Kenijca Levi Matebo Omari in Philip Sanga Kimutai. Prvi ima osebni rekord 2:05:16 ure, drugi pa 2:06:07, oba sta ju postavila leta 2011 v Frankfurtu. Še en Kenijec John Mwangangi v Ljubljano prihaja z osebnim rekordom 2:06:13 iz Valencie 2015. Solomon Kirwa Yego je osebni rekord postavil letos v Parizu, ko je ciljno črto prečkal s časom 2:07:12, ima pa tudi odličen čas v polmaratonu (58:44). V Ljubljani bi moral nastopiti tudi Kenijec Vincent Kipruto, ki je bil na berlinskem maratonu narekovalec tempa, a je na koncu odtekel do konca maratona, s časom 2:06:14 pa je bil peti.

Poleg Dadojeve je glavna kandidatka za izboljšanje rekorda Etiopijka Shuto Genemo Wote, ki ima osebni rekord 2:24:31 ure.

Kaj pa najboljši med Slovenci?

Najboljši slovenski maratonci so po besedah organizatorjev udeležbo odpovedali zaradi poškodb. S tem se ne strinja Rok Puhar, ki je letos zastopal Slovenijo v maratonu na svetovnem prvenstvu v Londonu, že pred časom se je odločil, da bo tekel na polmaratonu. Na 10-kilometrski razdalji bodo zmagi lovili Maruša Mišmaš v ženski ter Jan Petrač in Blaž Grad v moški konkurenci.

Kje bodo brezplačna parkirna mesta z organiziranim javnim prevozom v središče prestolnice? (Foto: 24ur.com)

Po prestolnici bodo popolne zapore, a ponekod bo prehod trase vseeno mogoč

INTERAKTIVNO: Kje bo mogoče tudi v času popolnih zapor občasno prečkati traso, lahko preverite na tej povezavi.

Kot vsako leto, bodo tudi tokrat na cestah, ulicah in trgih veljale popolne zapore, zato po nepotrebnem nikar ne silite z avtomobilom v središče prestolnice. Za razliko od preteklih maratonov v prestolnici, so organizatorji za letošnji tek prvič pripravili prehode preko trase. Sklenili so, da bo prečkanje mogoče na 14 mestih, ki jih najdete na spodnjem zemljevidu. Čez traso bodo pooblaščene osebe spuščale, ko bo to varno za vse udeležence.

INTERAKTIVNO: Kje boste lahko brezplačno parkirali, preverite tukaj.

Prireditelji prireditve Volkswagen 22. Ljubljanski maraton hkrati še obveščajo, da je vsem tekačem in spremljevalcem tudi letos omogočeno parkiranje in brezplačen prevoz z LPP ter posebnimi vozili Volkswagna s parkirišč na Dolgem mostu, Barju in Stožic. Brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami) je mogoč ob predložitvi voucherja, štartne številke ali akreditacije.

Ostale pomembne informacije najdete tudi na straneh maratona

Ne smetite!

Ljubljana, zelena prestolnice Evrope 2016, je prva evropska prestolnica na poti do družbe brez odpadkov, ki se je s sprejetjem Zero Waste načrta zavezala, da bo spodbujala organizacijo dogodkov brez odpadkov. Ljubljanski maraton je primer dobre prakse, saj so se organizatorji s podpisom Zero Waste zaveze zavzeli, da bo tudi letošnji maraton dogodek brez odpadkov (Zero Waste).

Na dogodku bodo udeleženci svoje odpadke odlagali ločeno. Ob tekaški trasi in pri okrepčevalnicah bodo stali zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov: za embalažo in biološke odpadke, na startu in cilju pa bodo za zbiranje papirja in kartonske embalaže stali tudi modri zabojniki za papir. Na startu maratona in polmaratona bo na voljo tudi zabojnik za odvečna oblačila.

Ljubljanski maraton (Foto: Aljoša Kravanja)

Za tekače in gledalce pa so pripravili tudi priporočila, da bo na letošnjem maratonu nastalo čim manj odpadkov.

Predlagajo, da:

- malico in prigrizke, ki jih boste prinesli s seboj, pripravite v posodi za večkratno uporabo.

- hrano, ki ste jo prinesli s seboj ali jo kupili na prireditvi, in je ne morete pojesti, ponudite komu od svojih bližnjih ali pa jo odnesite domov.

- pijete vodo iz pipe in javnih pitnikov ter z njo ponovno napolnite svoje stekleničke oz. bidone.

- svoje stvari na dogodek prinesite v torbah in vrečkah za večkratno uporabo.