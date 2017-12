ANIMACIJA: Vetrovno bo, ponoči se bo meja sneženja spustila do nižin

Pa smo dočakali odjugo in z njo tudi padavine, ki se bodo do večera razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo čez dan večinoma med 800 in 1200 m nadmorske višine, zvečer se bo pričela spuščati. Pihal bo močan jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija. Ponoči se bo meja sneženja v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.

Prihaja nova snežna odeja. (Foto: iStock)

Veter bo danes čez dan krojil vreme pri nas. Kot so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso), bo nad nami vetrovni stržen - območje z veliko hitrostjo vetra glede na okolico. "V petek bo vetrovni stržen z vetrom jugozahodne smeri najbolj izrazit v vzhodni Sloveniji. Najvišje hitrosti vetra bodo na višini okrog 1500 m. Okrepljen jugozahodnik pa lahko, predvsem na vetru izpostavljenih legah (po vrhovih in grebenih), seže tudi nižje, do višine okoli 500 m - 800 m," so pojasnili.

Koliko snega bo zapadlo do sobote zjutraj?

Kako bo Slovenijo zajelo sneženje, si lahko pogledate v naši animaciji. Kot pravi naš hišni prognostik Rok Nosan, bo po nižinah zapadlo od 5 do 15 cm. Največ snega bo zapadlo na jugovzhodu države in sicer na Kočevskem ter delu Notranjske, kjer lahko zapade okoli 25 cm snega. Kakšna snežinka pa bi lahko zapadla tudi na Obali, seveda skupaj z dežjem, tako da ne boste preveč presenečeni.

Kaj pa za območje Slovenije in njenih sosed napoveduje Severe Weather Europe? Preverite na naslednji povezavi.

Vremensko opozorilo za petek. (Foto: Arso)

Arso je za danes in prihodnje dni izdal vremensko opozorilo. Za danes je rumeno opozorilo izdano za večji del države. Za jugozahod Slovenije zaradi možnosti izdatnejših padavin, količina padavin v 24 urah naj bi bila od 25 do 50 mm. Za osrednjo in jugozahodno Slovenijo je izdano rumeno opozorilo zaradi močnega vetra, ki bo dosegal hitrosti od 50 do 70 km/h. Prav tako je za ta območja napovedan nov sneg, in sicer bi lahko v 24 urah zapadlo od 5 do 25 cm.

Vreme bo vplivalo tudi na razmere v prometu, zato pred odhodom od doma preverite stanje na cesti, prav tako se ne odpravljajte na pot brez ustrezne zimske opreme.

V soboto bodo padavine ponehale

Sobota bo oblačna, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo prehodno zapihal severni veter, burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Nedelja bo sončna, a mrzla

Nedelja bo sončna. Zjutraj bo mrzlo, popoldne pa se bo na zahodu znova pooblačilo. V noči na ponedeljek bo ob morju in na vzhodu deževalo, drugod snežilo. Do jutra bo sneg po nižinah prešel v dež, čez dan se bo meja sneženja dvignila do okoli 1800 m. Pihal bo okrepljen veter južnih smeri, še napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje.

Ponedeljkova odjuga bo ’od hudiča’

V ponedeljek bo nad srednjo in zahodno Evropo globoko ciklonsko območje z vremensko fronto. Nad naše kraje bo dotekal zelo topel in vlažen zrak. Kot opozarja vremenoslovec Blaž Šter, bo ponedeljkova odjuga "od hudiča". "Temperatura se bo iz -10 povzpela nad 10 °C. Pri tem vse oblike padavin predvsem pa veliko dežja. Meja sneženja se bo dvignila blizu 2500 m," je zapisal na Twitterju.

Prihodnji teden prinaša nestanovitno vreme

V torek in sredo nas bo dosegla ohladitev, še se bodo pojavljale padavine. Nestanovitno vreme s padavinami in krajšimi suhimi obdobji se bo pojavljalo vse do sobote. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.