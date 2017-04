April nas ne bo več razvajal. Praznični konec tedna v znamenju dežja in ohladitve

Velika noč bo v znamenju dežja. (Foto: Thinkstock)

Pred nami je podaljšan velikonočni vikend, vremenski obeti pa žal nič kaj praznični. Predvsem v nedeljo bo oblačno in deževno, temperature pa se bodo čez dan povzpele zgolj na 5 do 10 stopinj Celzija, je povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso). Z drugimi besedami: od 15 do 20 stopinj hladneje kot danes bo.





Danes je namreč pred nami še eden v vrsti sončnih in za ta čas pretoplih dni. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj, popoldne pa lahko v notranjosti Slovenije izjemoma nastane kakšna ploha ali nevihta.



Jutri se nam obeta nekoliko bolj kislo vreme, pooblačilo se bo, temperature sredi dneva pa bodo po Gregorčičevih besedah primernejše za ta čas. Večinoma bo med 10 in 15 stopinj, le na Primorskem okoli 18. Bo pa jutro nekoliko toplejše od današnjega.



Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki bodo popoldne prehodno zajele večji del Slovenije, vendar količina dežja ne bo prav velika. Več ga bo v osrednji Sloveniji, manj pa v Prekmurju in na Primorskem, je povedal Gregorčič.

Kakšen bo praznični konec tedna?



Praznični dnevi bodo hladni in občasno deževni. V petek in soboto ni predvidene vrečje količine dežja, je pa ta po trenutnih napovedih predvidena v nedeljo. Tudi temperaturno nas vreme ne bo ravno razvajalo. V petek in soboto naj bi se živo srebro še povzpelo na 15 do 18 stopinj, v nedeljo pa nas, kot že omenjeno, čaka pravi mali hladni pretres. Ponedeljek bo ostal nedeljsko kisel, bo pa prinesel vsaj nekaj temperaturnega olajšanja. Malo nad 10 stopinj bo, je povedal Gregorčič.

Kaže, da se bo začelo daljše obdobje nestanovitnega in ne prav toplega vremena, je pe dodal. Napovedovanje vremena za več dni vnaprej je sicer nehvaležno, saj se lahko še marsikaj spremeni. Držimo pesti, da se bo tudi tokrat.

