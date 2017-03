Arso izdal opozorilo, obeta se nam močan severni veter

Agencija RS za okolje in prostor je za petek izdala opozorilo zaradi močnega severnega vetra. (Foto: Arso)

Agencija RS za okolje in prostor je za petek izdala opozorilo zaradi močnega severnega vetra. Kot pravijo, bo najmočneje pihalo vzdolž Karavank in Kamniško Savinjskih Alp. Veter naj bi zjutraj v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Nato naj bi prehodno oslabel, a se spet okrepil sredi popoldneva oziroma proti večeru, ko lahko v večjem delu severne in vzhodne Slovenije ter tudi v višjih legah doseže hitrost okoli 90 kilometrov na uro. Oslabel bo šele v noči na soboto.

Veter bo pojenjal v noči na soboto. (Foto: Thinkstock)

Kakšno bo vreme pri vas?

Veter bo razpihal oblake, vikend bo lep

Že jutri bo sicer ob močnem vetru ponekod posijalo sonce, a popoldne se bodo v notranjosti države še pojavljali oblaki, ponekod tudi kratkotrajne manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Napoved za Ljubljano (Foto: POP TV)

Sobota bo veliko lepša. Veter bo ponehal, sončno bo. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, na vzhodu pa občasno tudi pretežno oblačno. Kot kaže se nam lepo vreme obeta tudi v začetku naslednjega tedna.