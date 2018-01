Arsov 'da' za gradnjo Kolizeja: gradnja naj bi trajala 30 mesecev

Agencija za okolje (Arso) je izdala okoljevarstveno soglasje družbi Greenbay Tivoli za gradnjo vile in palače Schellenburg, ki bosta stali na mestu nekdanjega Kolizeja. Ob tem pa navaja neuradne informacije, da naj bi se južnoafriški sklad Greenbay umaknil iz investicije.

V družbi Reitenburg, ki jo je Greenbay pooblastil za pridobivanje omenjenega soglasja, so novembra lani opozorili na počasno delo agencije za okolje, zaradi katerega naj bi južnoafriški sklad, ki je lastnik družbe Greenbay Tivoli, izgubljal upanje na pridobitev potrebnih dovoljenj.

Do zamud pri izdaji okoljevarstvenega soglasja je prišlo na samem začetku, saj je Arso vlogo dobila v začetku marca 2017, obravnavati pa jo je začela šele 16. junija, kar je pozneje kot v predpisanem roku. Na Arsu so vzroke za zamudo pojasnili z dejstvom, da so imeli na mizi veliko število prejetih vlog za izdajo okoljevarstvenih soglasij, ki so prav tako že čakale na obravnavo.

Novi Kolizej naj bi izgledal približno takole. (Foto: POP TV)

Na mestu predvidena gradnja luksuzne vile Schellenburg

Na mestu Kolizeja je sicer predvidena gradnja vile Schellenburg, v kateri bo 15 stanovanj. Palačo Schellenburg bosta sestavljala dva povezana objekta, in sicer trikotni poslovni objekt ob Gosposvetski cesti ter stanovanjski objekt v obliki črke H, v katerem bo 112 stanovanj. Gradnja naj bi trajala 30 mesecev, celotna investicija pa je ocenjena na 70 milijonov evrov.

Glede na izdano soglasje bo moral investitor v času gradnje postaviti zaščitno ograjo v višini štirih metrov. Gradbena dela, ki bodo povzročala veliko hrupa, bodo lahko potekala samo ob delovnih dneh, in sicer med 8. in 16. uro. Okoljevarstveno soglasje med drugim predpisuje tudi, da se bo gradnja na območju Kolizeja morala ustaviti, če se bodo na sosednjih stavbah pokazale poškodbe, ki bi bile posledica gradnje.

Južnoafriški sklad Greenbay je zemljišče in projekt za gradnjo palače in prestižne vile kupil leta 2016 od družbe Tivoli projekt, ki je bila v lasti družbe poslovneža Jožeta Anderliča. Ob prodaji zemljišča naj bi se Anderlič z Južnoafričani dogovoril, da bo Greenbay zagotovil denar, njegova Kranjska stavbna družba pa bo gradila.

A po poročanju Financ naj bi Južnoafričani nepremičnino, ki so jo od Anderliča kupili za 18,8 milijona evrov, kmalu prodali. Kupec naj bi bila družba Industrieliegenschaftenverwaltung s sedežem na Dunaju. Slednja je po podatkih iz Ajpesa 28. decembra lani ustanovila družbo ILAG Tivoli, njeni direktorji pa so Avstrijca Claudia Gröschl in Alexander Hartig ter Anderličeva soproga Tina Anderlič Jelenc. Kot poročajo Finance, naj bi gradnjo vile in palače Schellenburg financirali Avstrijci, gradila pa naj bi Anderličeva družba.