Avsenikova šola se zapira, a izročilo se ne bo izgubilo

Glasbeno izročilo Slavka in Vilka Avsenika so se devet let lahko učili v Zasebni glasbeni šoli Avsenik v Begunjah na Gorenjskem. Zdaj se šola konec šolskega leta zapira, in to dokončno. Ustanoviteljica šole, soproga Slavka Avsenika - Brigita Avsenik je februarja letos umrla in zdaj ni nikogar v družini, ki bi njeno delo nadaljeval.