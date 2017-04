Avstrija želi nadzor na notranjih mejah podaljšati za nedoločen čas. Slovenija je proti

Avstrija že dlje časa opravlja nadzor na meji s Slovenijo. (Foto: AP)

Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka se zavzema za to, da bi mejni nadzor znotraj schengenskega območja podaljšali za nedoločen čas. "Zaradi javnega reda in varnosti preprosto moram vedeti, kdo prihaja v našo državo," je minister dejal v pogovoru za nemški časnik Die Welt.

"Dokler zunanje meje ne bodo ustrezno zavarovane, bomo izvajali nacionalne ukrepe," je dejal Sobotka, ki pričakuje, da bo Evropska komisija predlog Dunaja podprla.

EU je 7. februarja potrdila trimesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah v schengenskem območju, tudi na meji med Avstrijo in Slovenijo. Podaljšanju so nasprotovale Slovenija, Grčija, Slovaška in Madžarska. Bolgarija, Ciper in Poljska pa so se vzdržali. Slovenija in Grčija sta podali tudi pisni izjavi, v katerih sta pojasnili svoje nasprotovanje ukrepu.

Ukrep velja do 12. maja, Evropska komisija pa naj bi odločitev glede ponovnega podaljšanja nadzora sprejela prihodnji teden.

Slovenija je proti

Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je sicer prejšnji teden v zvezi tem poslala pismo prvemu podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu in evropskemu komisarju za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitrisu Avramopulosu, v katerem je poudarila, da bi bilo ponovno podaljšanje nadzora na slovensko-avstrijski meji neupravičeno.

Ministrica je v pismu zapisala, da bo Slovenija morebitnemu predlogu Evropske komisije za ponovno podaljšanje nadzora odločno nasprotovala in zahtevala konkretne utemeljitve ter razloge za takšno odločitev.

V schengenskem prostoru brez nadzora na notranjih mejah je mogoče nadzor začasno uvesti v treh primerih. Prvi primer so nepredvideni dogodki, ki ogrožajo javni red in notranjo varnost. Nadzor je mogoče uvesti sprva za deset dni in največ za dva meseca.

V primeru resne grožnje javnemu redu in notranji varnosti lahko članica uvede začasni nadzor za največ šest mesecev. Oba ukrepa skupaj torej dopuščata do osem mesecev nadzora.

Tretja, skrajna možnost, ki je bila prvič uvedena maja lani, pa v primeru resnih pomanjkljivosti na zunanji meji, ki ogrožajo delovanje celotnega schengna, dopušča uvedbo do dveletnega nadzora v eni ali več članicah, na delu ali celotni notranji meji.

Začasni nadzor mora biti ciljno usmerjen, temeljiti mora na stalnih analizah tveganja in sprotnih podatkih obveščevalnih služb ter biti omejen v obsegu, pogostnosti, kraju in času, tako da zagotavlja odziv na resne grožnje javnemu redu in notranji varnosti.

Kaj pa zunanje meje?

Južna slovenska meja je hkrati tudi zunanja meja schengenskega območja in tako se je po uveljavitvi uredbe o poostrenem nadzoru na mejah zapletlo. Številni so negodovali zaradi dolgih kolon, ker so policisti sistematično pregledovali vse potnike.

Premier Miro Cerar je zato pisal predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju. Kot pričakuje, bo Evropska komisija podala konkretne smernice za povečanje pretočnosti prometa na mejnih prehodih na slovenski južni meji.

Tako hudo je bilo na mejah ob prvomajskih praznikih. Številni se bojijo, kaj bo ob začetku poletne sezone. (Foto: Aljoša Kravanja)

Cerar je v pismu, ki ga je pridobila STA, Junckerja v prvi vrsti opozoril na dolge čakalne vrste na mejnih prehodih na meji med Slovenijo in Hrvaško. Poudaril je, da se je Slovenija "ves čas zavzemala za pristop, ki bi omogočal nujno zagotavljanje varnosti na osnovi uveljavljanja sorazmernih ukrepov".

Slovenski premier je Junckerja tudi opozoril, da so slovenski organi ob pojavu daljših čakalnih dob, ko so občasno uveljavili možnost prehoda na ciljno usmerjeno preverjanje potnikov, "delovali z maksimalno razpoložljivimi zmožnostmi". Zatrdil je, da je Slovenija vseskozi spoštovala uredbo in "delovala v skladu z evropsko zakonodajo in odgovorno skrbela za potrebno varnost schengenskega prostora".

Vseeno so kolone na mejnih prehodih še vedno predolge in "imajo negativen vpliv na pretok prometa in prostega gibanja oseb", je dodal premier Cerar in ob tem opozoril, da se bodo tovrstne težave v času poletne turistične sezone verjetno še okrepile.

"Slovenija si želi poiskati dodatne rešitve v okviru obstoječe zakonodaje, ki bi omogočile nadaljnjo omilitev nastalih razmer," je v pismu Junckerju še zapisal Cerar in izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija pripravila konkretne smernice za povečanje pretočnosti prometa na mejnih prehodih.

Kot je napovedal že v torek, je Cerar Junckerju predlagal tudi, da ob robu sobotnega vrha EU v Bruslju skliče srečanje, "na katerem bi nam na najvišjem nivoju lahko predstavili omenjene konkretne rešitve oz. smernice".