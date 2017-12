'Avtocestni Božički' za voznike, ki praznike preživljajo daleč od doma

Vozniki tovornjakov so v tem prazničnem času povečini daleč od doma in bolj kot ne osamljeni. Ker v teh dneh prav tako ne smejo voziti, tako čakajo na parkiriščih. Slovenski sindikat poklicnih voznikov je zato že četrto leto zapored pripravil obdarovanje voznikov po večini avtocestnih počivališč po državi. In čeprav jih mnogo božiča sploh ne praznuje, so se presenečenja izjemno razveselili.