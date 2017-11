Avtomobili, ki sami vozijo, so že v Sloveniji

Prodaja novih avtomobilov se je začela dvigati spet lansko leto, prav tako se je drastično dvignila prodaja rabljenih avtomobilov. V nekaj letih s 160.000 na leto na 360.000.

Tudi prodaja zaseženih ali popolnoma razbitih avtomobilov ne zaostaja. Bili smo na dražbi avtomobila, ki so ga na Fursu nekomu zasegli. Zanimanje je bilo izjemno. Prav tako na dvorišču zavarovalnice, kjer prodajajo popolnoma ali delno stolčene avtomobile v nesrečah.



Pri novih avtomobilih pa se nam obetajo revolucionarne spremembe. Že zdaj avtomobili popolnoma sami parkirajo, vse več avtomobilov ima vgrajenega avtopilota. Sami vozijo, a še vedno moramo pomagati, ker še niso na stopnji popolne avtomatizacije. In že z novim letom bodo v Slovenijo prišli avtomobili, s katerimi bomo lahko upravljali tudi preko svojega telefona.

Revolucionarne spremembe se nam obetajo tudi pri lastništvu avtomobila. Mlajše generacije nimajo več tolikšne želje, da bi imeli avto v lasti. Tamara in Tjaša imata skupni avtomobil, ki ga deljeno uporabljata. Vpišeta se v koledar, ko ga katera potrebuje. Delita si vse stroške. Podobna je tudi storitev Avant2Go, ki ima že več lokacij po Sloveniji, samo v Ljubljani 35. Gre za delitev avtomobilov - preprosto s telefonsko aplikacijo ga najameš in odkleneš, ko končaš vožnjo, ga pustiš na za to namenjenem prostoru in plačaš samo toliko, kot ga uporabljaš. Prihodnje leto nameravajo vzpostaviti sistem, da bi lahko avtomobil pustili kjer koli v Ljubljani in ga kjer koli tudi vzeli. Pri tem pa je zelo pomembno tudi, da so njihovi avtomobili električni. Poiskali smo lastnike električnih avtomobilov, ki se vozijo dnevno okoli 150 kilometrov. Prihranijo več 100 evrov na mesec, tudi drugi stroški so bistveno nižji kot pri klasičnih avtomobilih. In že čez 12 let ne bo mogoče več kupiti avtomobila, ki je izključno samo na bencinski ali dizelski pogon.