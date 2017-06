Bavčar naj bi prevzel sodbo, sledi poziv v zapor

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so navedli, da je bila sodba za predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja do tega trenutka vročena specializiranemu državnemu tožilstvu ter odvetniškima družbama Čeferin in Mramor, Sorta, Holec. Toliko povratnic ima sodišče v tem trenutku, ni pa izključeno, da povratnic od petka še ni prejelo.

Medtem portala pozareport in Radio Slovenija poročata, da je sodbo dvignil tudi Bavčar, česar na sodišču niso mogli potrditi. Bo pa ljubljansko krožno sodišče po prejemu povratnice poslalo poziv na prestajanje kazni. Skladno z zakonom obstaja več načinov vročanja, osnovni način je vročanje po pošti, v primeru neuspele vročitve pa sodišče lahko uporabi tudi druge v zakonu predvidene načine vročitve. V primeru neuspele vročitve lahko sodišče med drugim uporabi sodnega vročevalca.

Bavčar bo imel 15 dni časa za dvig poziva na prestajanje kazni, od dviga pa mora preteči še osem dni do začetka prestajanja kazni. (Foto: POP TV)

Višje sodišče je sicer maja po obravnavi pritožb obsojenih potrdilo sodbo za Bavčarja in Kristjana Sušinskega, spremenilo pa v delu, ki se nanaša na izrek kazni Nastje Sušinskega. Njihovi odvetniki so že napovedali, da bodo vložili zahtevke za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, ki pa ne zadržijo izvajanja kazni.

Okrožno sodišče je septembra lani Bavčarja ter brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti.

V prvotni sodbi julija 2013 je bil Bavčar zaradi pranja denarja obsojen na sedem let zapora, a je sodbo nato vrhovno sodišče pred dvema letoma razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje, Bavčar pa iz zdravstvenih razlogov v tem času ni nastopil zaporne kazni.