Bavčarjeva pot do zapora je lahko še dolga, vse lahko ustavi bolezen ali hospitalizacija

Če Igor Bavčar, ki je pravnomočno obsojen na pet let zapora, pošte ne bo dvignil do 9. junija, bo sodišče iskalo druge možnosti, da mu jo vročijo. Ko bo to pošto sprejel, mu bo okrožno sodišče v Ljubljani poslalo poziv k prestajanju kazni zapora. Sodišče pa to stori najpozneje v osmih dneh po prejemu pošte. A pot do zapora je lahko še kako dolga.