Bazeni, jezera, morje, reke ... V Sloveniji imamo dobro kopalno vodo

Ekipa 24UR Inšpektor je po vseh predpisanih protokolih odvzela vzorce na šestih lokacijah v naši državi. Trije bazenski kompleksi, morje, dve jezeri. Vseh šest vzorcev je poslala na analizo in rezultati so bili zelo dobri. Tudi sicer imamo kopalno vodo pri nas kakovostno, nadzor in analize pa so redni. Za 48 lokacij, kjer se ljudje tudi najpogosteje kopajo, so rezultati testiranja vode redno objavljani na spletni strani Agencije republike Slovenije za okolje (Arso). "Naša jezera so že vrsto let odlične kakovosti, imajo minimalno prisotnost bakterij, podobno velja za morje, medtem ko v razred "dobro" uvrščamo naše reke," pravijo na Arsu. Voda na vseh teh lokacijah, ki jih preverjajo, je torej večino časa primerna za kopanje.

Kje pa naj se raje ne kopamo? V rekah po večjih nalivih ali nevihtah, pravijo strokovnjaki. Ko reke narastejo, namreč prinesejo s seboj umazanijo iz okolice. Prav tako strokovnjaki odsvetujejo kopanje v različnih bajerjih in gramoznicah ... Povsod tam, kjer vode nihče ne vzorči in analizira, prav tako so takšni predeli bolj nevarni za utopitve in nesreče.



Še več informacij o kakovosti voda na posameznih kopališčih pa jutri v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR. Tudi o tem, kako je treba paziti na higieno na bazenih, kaj je z glivicami, pa kako poteka kloriranje in čiščenje bazenov, zakaj so kljub načeloma ustrezni vodi pogoste okužbe sečil, ...