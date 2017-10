Begunje kot romarsko središče

Ne le zaradi Elana, Begunje na Gorenjskem so znane tudi zaradi bratov Avsenik. Vsako leto pride v ta gorenjski kraj tudi do 12.000 ljudi iz vsega sveta, ki obujajo spomine na legendarne Avsenike v tamkajšnjem muzeju, nekateri se poklonijo Slavku Avseniku pri njegovem spomeniku, drugi hodijo v Begunje plesat. Uspešno družinsko tradicijo nadaljujejo Avsenikovi sinovi in vnuki.