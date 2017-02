Bi morali tudi za kombije uvesti tahografe?

Slovenske ceste so tudi in predvsem zaradi voznikov nevarne. Ne samo zaradi prehitrih in pijanih, ampak tudi zaradi utrujenih poklicnih voznikov, ki delajo v nemogočih razmerah. Nekateri vozniki kombijev tako vozijo tudi po 16 ur na dan, če se uprejo, pa jim delodajalci pokažejo vrata. Bi težave rešila uvedba tahografov in obvezna zaposlitev voznikov?