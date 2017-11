Bi ponedeljkove prometne zastoje lahko preprečili? Odgovor išče ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo je ocenilo, da je Dars v ponedeljek dobro organiziral izločanje tovornjakov na štajerski avtocesti. Ni pa še jasno, ali se je izločanje začelo pravočasno tudi na drugih odsekih avtoceste in bi zastoje lahko preprečili. Poudarili so tudi, da je zakonska ureditev, ki od tovornjakov ne zahteva samoizločanja, ustrezna.

Na ministrstvu so namreč že v ponedeljek, ko je zaradi zimskih razmer prišlo do zastojev na avtocesti, od Družbe za avtoceste v RS (Dars) zahtevali podrobno poročilo o dogajanju in izvajanju aktivnosti zimske službe ter pravočasnosti izločanja tovornih vozil.

Ocenili so, da je Dars v ponedeljek dobro organiziral izločanje na štajerski avtocesti in s tem preprečil dotok dodatnih tovornih vozil na primorsko avtocesto, kjer je bilo težav največ. V poročilu, ki ga ministrstvo pričakuje od Darsa, pa bo razvidno, ali se je izločanje tovornih vozil tudi na ostalih odsekih avtoceste začelo pravočasno, so zapisali.

Prvo letošnje sneženje je zopet povzročilo kaos na primorski avtocesti. (Foto: Kevin Lozar)

Zakonodaja ni kriva za zimske razmere

Zimske razmere sicer pomenijo določeno izredno stanje na cestah, za kar pa po navedbah ministrstva v nobenem primeru ni kriva zakonodaja, ki ne zahteva samoizločanja tovornjakov.

Pred leti je v Sloveniji sicer res veljalo, da se morajo vozniki tovornih vozil na cestah v času zimskih razmer samoizločati. A je praksa pokazala, da je ta ureditev, ki je bila posebnost v Sloveniji, slaba in ni reševala težav v zimskih razmerah, so poudarili na ministrstvu.

Od voznikov tovornjakov namreč ne moremo pričakovati, da se bodo sami izločali na kopni cesti. Zato se je pred leti ureditev spremenila in sedaj o izločanju odloča izključno upravljavec ceste.

Ponedeljkove zimske razmere so namreč na cestah povzročile številne preglavice. Zaradi zdrsov tovornjakov je bila med drugim več ur zaprta primorska avtocesta.