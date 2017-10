Bi zaprtje trgovin ob nedeljah lahko pomenilo tudi nova odpuščanja?

Na predlog nepovezanega poslanca o zaprtju trgovin ob nedeljah se politika odziva previdno. Ne Trgovinska zbornica Slovenije ne koalicija se o tej - kot kaže pred volitvami občutljivi temi - še ne želita izreči. Trgovine pa so očitno za Slovence ob tem že dolgo več kot le mesto, kjer kupimo kruh in mleko. Postale so namreč tudi prostor za preživljanje prostega časa, druženja s prijatelji in znanci.