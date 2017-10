Bil je košarkarska zvezda, ko smo bili še v nekih drugih časih: Podnevi v službo, zvečer na trening

Slovenci smo lahko ponosni na naše športnike. Denimo na košarkarja, ki mu je ploskal ves svet, on pa je bil najbolj ponosen na to, da je domovini tik pred koncem kariere prinesel zlato medaljo. Govorimo o Ivu Danevu, legendi svetovne košarke. Letos je dopolnil 80 let in končno ga bo lahko bolj spoznala tudi mlajša generacija. Dobili smo namreč njegovo biografijo.