KRIMINALNE ZGODBE: Blago, ki ubija

Primož Donoša, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Kranj je v današnji Kriminalni zgodbi pojasnil, da so v nadaljevanju ugotovili celo, da se ta združba, ki deluje na Gorenjskem povezuje z drugimi kriminalnimi združbami na različnih območjih naše države in da skupaj uporabljajo utečene poti za preprodajo drog. Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na GPU, ki je, ko je preiskava postajala vse zahtevnejša, vodil koordinacijo naše policije in povezavo s tujino, saj je šlo za združbo, ki deluje v več državah, pa je pojasnil, del katerega klana je bila ta kriminalna veja, ki so jo v letu 2012 v zaključni akciji, poimenovani Očistimo Slovenijo, uspeli prežagati.

Milan Krek in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dolgoletni strokovnjak na podrolčju drog, pa je odgovoril na vprašanje, kaj se zgodi, ko policija neko območje "prečisti", preprodajalci pa gredo v zapor, kot se je zgodilo v tem primeru. Ali zatem ponudba mamil upade?

Velik poudarek današnje Kriminalne zgodbe pa je bil tudi na posledicah, ki jih droge povzročajo. Namreč, ko na televiziji ali v drugih medijih poročamo o zasegih mamil, o zaprtju preprodajalcev, se zdijo v plastične omote zaviti paketi tako neškodljivi, ne vzbujajo nobenega strahu. Kokain v paketu spominja na moko, ob moki pa se nikomu ne zatresejo noge... Da ne gre za navadne tihotapce, ampak za tihotapce blaga, ki za sabo pušča pravo razdejanje, blaga, ki ubija in trajno spremeni življenje vsem, ki stopijo v svet druge, pa pravi Brane Miličevič. Brane ima 42 let in v medijih smo že slišali njegovo zgodbo, njegov dolgoletni boj, da je uspel izstopiti iz sveta mamil. Za Kriminalno zgodbo pa je spregovoril o stvareh, ki so zamolčane, o katerih je težje govoriti. Povedal je, kako so končali njegovi prijatelji, s katerimi je sočasno začel jemati mamila. Povedal je zgodbo tistih, ki ne morejo več govoriti. Zgodbo tistih, ki so jim mamila vzela življenje.