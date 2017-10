Blogerska konferenca za starše: MOJ BLOG, MOJ DRUGI OTROK

Bloganje je tudi v Sloveniji iz dneva v dan bolj popularno, vendar mnogi blogerji neuspešno iščejo načine, kako priti do bralcev. Na blogerski konferenci MOJ BLOG, MOJ DRUGI OTROK se bodo 16. oktobra v Narodni galeriji v Ljubljani na to temo zvrstila številna zanimiva predavanja in okrogle mize, ki vam bodo ponudila dragocene nasvete in trike, s pomočjo katerih bo vaš blog postal uspešen in bran. Izvedeli boste tudi, kako poteka učinkovito sodelovanje med blogerjem in podjetji.

Po koncu predavanj sledi mreženje in povezovanje udeležencev s podjetji.

Na konferenci bodo sodelovali številni znani blogerji. Svoje izkušnje z bloganjem bodo z vami delili Jani Jugovic - Cool Fotr, Anja Oman - Mamina maza, Tina Deu - Tina in fantje, Jure Marolt - Ljubki nesmisel ter mnogi drugi.

Več informacij o dogodku in povezavo za nakup vstopnic najdete TUKAJ.

