Bo april spet upravičil svojo muhavost in prinesel sneg?

April je že večkrat poskrbel za snežno presenečenje. (Foto: iStock)

Dopoldne se bo postopno jasnilo, popoldne bo delno jasno, nastale bodo krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na soboto. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj C.

Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. Padavine bodo obilnejše sredi dneva in popoldne, najmanj jih bo na severovzhodu države. Predvsem v jugozahodni Sloveniji so možne tudi nevihte, je povedala Veronika Hladnik z Agencije RS za okolje. "Tudi temperature bodo nekoliko nižje, kot smo jih bili navajeni v zadnjih dneh," je dejala. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 12 do 16, ob morju do 18 stopinj C.

Meja sneženja se bo v torek morda spustila pod 1.000 metrov nadmorske višine. (Foto: iStock)

Nedelja prinaša malce več sonca, še lepše kaže za ponedeljek

Do nedelje bo dež ponehal, delno se bo zjasnilo, predvsem popoldne bodo še krajevne plohe. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno s popoldanskimi krajevnimi plohami. "Na velikonočni ponedeljek se bo zjasnilo, posijalo bo tudi nekaj sončnih žarkov", je povedala Veronika Hladnik.

Preseneti nas lahko nato torek, saj se bo meja sneženja lahko spustila pod 1.000 metrov nadmorske višine, ohladilo se bo, jutranje temperature bodo okoli 0 stopinj. Od srede do sobote bo nato verjetnost za padavine razmeroma majhna, ob morebitnih jasnih nočeh bo v jutranjem času možna slana.



"Temperaturna nihanja so za aprilski čas povsem običajna in tudi dokaj pogosta," je dejala Hladnikova. Spomnimo - lani nas je precej obilna snežna pošiljka "razveselila" 27. aprila.

Ponekod še vedno požarna ogroženost

Na Primorskem in v delu Notranjske je velika nevarnost požarov v naravnem okolju.

