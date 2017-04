Bo goljufij z ekološkimi proizvodi z novim sistemom sledenja manj?

Z današnjim dnem je v uveljavi nov sistem izdajanja elektronskih potrdil za boljši nadzor uvoženih ekoloških proizvodov. Po novem bodo uvozna spričevala dodana v celoviti računalniški veterinarski sistem TRACES, to je obstoječi elektronski sistem EU za sledenje premikov prehrambnih proizvodov po EU.

Z novim elektronskim sistemom bo večja sledljivost ekoloških proizvodov in s tem manj možnosti za goljufije. (Foto: Thinkstock)

Kot so sporočili iz Evropske komisije, je z novim sistemom Evropska unija postala vodilna na področju sledljivosti in zbiranja zanesljivih podatkov o trgovini z ekološkimi proizvodi. Napredni sistem izdajanja elektronskih potrdil namreč prispeva k okrepitvi določb o varnosti hrane in zmanjšanju tveganja za goljufije. Poleg tega bo zmanjšal upravno obremenitev gospodarskih subjektov in organov ter zagotavljal mnogo obsežnejše statistične podatke o uvoženih ekoloških proizvodih, zatrjujejo na Evropski komisiji.

Za celoviti računalniški veterinarski sistem TRACES, ki je stalno dostopen, se je že izkazalo, da olajšuje trgovino, saj trgovinskim partnerjem in pristojnim organom omogoča, da enostavno pridobijo podatke o premikih svojih pošiljk, hkrati pa pospešuje upravne postopke. "Poleg tega se je izkazal za neprecenljivo sredstvo za omogočanje hitrega odzivanja na nevarnosti za zdravje s sledenjem premikom pošiljk in lažjim obvladovanjem tveganj zavrnjenih pošiljk," še sporočajo z Evropske komisije.

V šestemesečnem prehodnem obdobju se bosta uporabljala oba sistema, tako papirna kot elektronska potrdila, od 19. oktobra 2017 pa se bodo za uvožene ekološke proizvode uporabljala le še elektronska potrdila.