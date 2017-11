Bo med prazniki zadišalo tudi po 13. plači?

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pozvala delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja zagotovijo izplačilo 13. plače. Ob tem so delodajalce spomnili, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja davčno razbremenjena.