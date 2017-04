Bo Melania Trump kot prva dama ZDA lahko uresničila svoje ideje?

Bo Melania Trump kot prva dama lahko uresničila vse svoje ideje? Različni sogovorniki, ki so tako ali drugače poznali in se družili z zakoncema Trump, so Maji Sodja zaupali, kakšna je bila Melania med predsedniško kampanjo in kakšna je danes. Zakonca Trump sta zasebno precej drugačna od podobe, ki jo kažeta v javnosti.