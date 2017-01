Direktor UKC Maribor bi rad zaposlil 600 novih ljudi, ne ve pa, kako bo do novih kadrov prišel

Člani sveta UKC Maribor so se na današnji seji seznanili z načrtom vršilca dolžnosti direktorja zavoda Janeza Lavreta, da se v prihodnjih desetih letih dodatno zaposli okoli 600 ljudi, od tega 191 zdravnikov in 213 medicinskih sester. A, kot so poudarili, številke niso dovolj, ampak so potrebni konkretni koraki v tej smeri.

Lavre v načrtu reševanja kadrovske problematike v Univerzitetnem kliničnem centru Mariboru do leta 2026, ki ga je moral pripraviti na lansko zahtevo sveta zavoda, med drugim predvideva dodatno zaposlitev 191 zdravnikov specialistov, 165 diplomiranih medicinskih sester, 48 srednjih medicinskih sester, 43 novih delavcev v zdravstveni administraciji, 34 farmacevtov in 31 radioloških inženirjev.

Do teh številk so po besedah Lavreta prišli na podlagi preučitve dejanskih potreb in Modre knjige standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov, saj je obstoječa sistemizacija UKC Maribor zastarela in ne ustreza trenutnim razmeram.

Strategije, kako bo prišel do novih kadrov, direktor zavoda UKC Maribor Janez Lavre ni predstavil. (Foto: Kanal A)

Člani sveta zavoda so predlagane številke načeloma potrdili, a so pogrešali strategijo, kako bodo v UKC Mariboru do teh dodatnih kadrov prišli, še posebej glede na to, da zdravnikov na trgu primanjkuje. Po besedah strokovne direktorice Darje Arko računajo predvsem na specializante, zato so se med drugim tesneje povezali z obema medicinskima fakultetama. Ministrstvu za zdravje pa so predlagali, da dovoli prihod večjega števila zdravnikov iz tujine, predvsem s področja anesteziologije in radioterapije. "Ves čas objavljamo razpise za prosta delovna mesta, a se ne javi toliko ljudi, kot bi želeli. Tudi specializacij si želimo več, a jih ne dobimo," je povedala.

Po besedah predsednice sveta zavoda Vlaste Kovačič Mežek so predlagane številke dobra podlaga za nadaljnje postopke. Verjame, da bodo prvi ukrepi vidni že v finančnem načrtu za leto 2017.

Kritična sta bila predvsem člana sveta zavoda Ljubo Germič in Stanislava Naterer. "Nedopustno je, da se zadeve prelaga s seje na sejo, kriza pa je na vseh koncih in krajih. Vedno znova opozarjamo na nujnost takojšnjega ukrepanja, a se nič ne zgodi, nas pa obtožujete, da preveč pritiskamo na vas," je dejala slednja.

Kadrovska podhranjenost v UKC Maribor pomeni daljše čakalne vrste, opozarjajo tamkajšnji zaposleni.

Še posebej je bila ogorčena nad pismom, ki so ga iz UKC Maribor poslali ministrstvu za zdravje. V njem naj bi se pritoževali nad domnevno prevelikimi zahtevami nekaterih članov sveta zavoda, po neuradnih navedbah naj bi celo pritiskali k menjavi kritične Natererjeve.