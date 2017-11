Bo Šarec največ pobral stranki SMC?

V parlamentarnih strankah po zmagi Boruta Pahorja na predsedniških volitvah tudi njegovemu tekmecu Marjanu Šarcu priznavajo zelo dober rezultat, ki pa ga ne gre kar preslikati na bližajoče državnozborske volitve. Te so nekaj drugega, poudarjajo. Bi pa Šarec, kot nekateri ugibajo, z levosredinsko držo utegnil najbolj poseči po volilni bazi SMC.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je poudarila, da se zelo veseli prihajajočih parlamentarnih volitev in verjame, da imajo v SMC veliko povedati. Ne toliko o tem, kaj so naredili, saj da o tem govorijo dokazi in dejstva, pač pa predvsem o tem, kakšno prihodnost in kakovost življenja ponujajo tudi naprej.

Na vprašanje, ali jih skrbi, da bo Šarec posegel prav po volilni bazi SMC, je odgovorila z besedami, da je vsaka zdrava konkurenca v demokraciji zelo dobrodošla in jo pozdravljajo.

Da pa lahko Šarec verjetno največ glasov na prihajajočih volitvah odškrne prav SMC, menita vodji poslanskih skupin DeSUS in SD Franc Jurša in Matjaž Han.

Kljub oceni, da so bile predsedniške volitve tudi referendum proti Pahorju, se Jurša strinja, da je Šarčev rezultat dober kapital za prihajajoče volitve, na katerih po njegovem mnenju namerava nastopiti. Glede na nekatere ocene, da bo Šarec nagovarjal levo sredino, se Jurša strinja, da lahko največ podpore odškrne največji vladni stranki.

Po njegovem mnenju si bo prizadeval izkoristiti to možnost, "nekateri iz ozadja pa mu bodo verjetno tudi pomagali". Koga s tem misli, ni razkril, odvrnil pa je, da so danes že dali izjavo.

Han pa je na vprašanje, ali je podpora Šarcu pokazatelj rezultata za državnozborske volitve, odgovoril z besedami, da je SD na prizorišču že 25 let, na zadnjih volitvah pa so prihajali vedno novi obrazi. "Na to tekmo, verjemite, bomo pripravljeni," je zatrdil.

Po njegovem mnenju ni potrebe, da se katera od stranka boji Šarca, ki da bo glede na to, kaj je govoril, verjetno nagovarjal sredinski del volivcev. "Tu je SMC tista, ki bo imela največ težav glede novih obrazov in tudi glede pobiranja sredinske baze," ocenjuje Han. Dodal je še, da Šarec niti ni nov obraz, saj je prepoznan na lokalnem nivoju in je bil tudi že v dveh strankah.

Marjan Šarec in Borut Pahor (Foto: Miro Majcen)

Tudi predsednica NSi Ljudmila Novak je danes ocenila, da so predsedniške volitve nekaj drugega kot državnozborske. Ob tem pa je spomnila tudi na napovedi ustanavljanja novih strank, zaradi česar nedeljskega rezultata ne moremo kar preslikati na državnozborske volitve.

Po njenem mnenju se bodo do prihodnjih volitev tudi bolj izkristalizirali Šarčeva osebnost, stališča, ozadje. Spomnila je, da se je Šarec zdaj opredelil, da sodi v t. i. levo sredino, medtem ko pred volitvami ni bilo povsem jasno, koga zastopa in kdo je v ozadju kampanje, zato je morda dobil tudi glasove tistih, ki sicer volijo drugače. Po njenem mnenju se ljudje drugače odločajo, ko človeka bolj spoznajo.

Vodja Levice Luka Mesec je na vprašanje, ali je podpora Šarcu tudi pokazatelj, kakšne bodo državnozborske volitve, odgovoril posredno: "Mislim, da ne bi bilo veliko drugače, če bi namesto Marjan Šarec na volilnem listu pisalo Ne Pahor."

Mesec je sicer ponovil oceno, da smo na teh volitvah lahko videli, kako je videti politični prostor v Sloveniji, če ni Levice. "Izbira med Pahorjem in Šarcem je bila neizbira. Razumemo tiste, ki so ostali doma," je dejal.

Tudi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek je izpostavil razliko med posameznimi volitvami. Po njegovih navedbah je treba na volitvah v DZ predstaviti program in konkurirati tudi ostalim strankam.