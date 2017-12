Vlada ni podprla Čuševega predloga glede trgovin, kar minister Počivalšek obžaluje

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pravi, da je predlog novele zakona o trgovini, ki ga je vložil poslanec Andrej Čuš, potreben in da ga je treba izboljšati z dopolnili v parlamentarnem postopku. Koalicijske stranke se z ministrom sicer ne strinjajo, vlada pa se je o podpori predlogu izrekla danes in mu jo odrekla.

Zakon na vladi ni dobil podpore

"Vlada je zakon ocenila kot neprimeren za nadaljno razpravo," je dejal minister, ki je pojasnil, da mnenje vlade spoštuje. "Sem podpiral predlog spremembe zakona iz razloga, ker smo želeli skozi ta proces priti do več delovne sile," je dejal Počivalšek in dodal: "Sam zakon, kot ga je poslanec Čuš predlagal, ni bil primeren za obravnavo v DZ in bi ga bilo potrebno seveda dopolniti."

Socialni partnerji so prejšnji teden podpisali dogovor glede obratovanja trgovin v času praznikov in počitnic ter pogojev za zaposlene v trgovinski dejavnosti.

Kakšno je bilo stališče ministra in koalicije?

Minister Počivalšek je dejal, da je po njegovem mnenju predlog novele zakona o trgovini potreben. (Foto: POP TV)

Počivalšek je v torek dejal, da vztraja pri tem, da je zakon, ki ga je v zvezi z zaprtjem trgovin v obravnavo vložil nepovezani poslanec Čuš, potreben in da ga je treba izboljšati z dopolnili v parlamentarnem postopku. To je ponovil tudi danes.

Koalicijske stranke se s Počivalškom ne strinjajo. V poslanski skupini SMC menijo, da po dogovoru socialnih partnerjev glede zaprtja oz. odprtja trgovin v nedeljah zakon, s katerim bi to urejali, v tej fazi ni potreben. Če se bo v praksi izkazalo, da aneks h kolektivni pogodbi za trgovinsko dejavnost ne bo ustrezen oz. bo pomanjkljiv, obstaja možnost, da se ga dopolni oz. to uredi z zakonom, je v izjavi v DZ v torek povedala poslanka SMC Andreja Potočnik.

Po njenih besedah jim je v poslanski skupini SMC najbolj pomembno, da delavci v trgovini dobijo več pravic. Po njihovih ocenah gredo z dogovorom med socialnimi partnerji v pravo smer. Spomnila je, da je zdaj dovoljeno delati 26 nedelj v letu, po novem bi delali največ 15 nedelj.

Danes naj bi se sicer o predlogu zakona izrekla vlada. Kot je povedala Potočnikova, se bo vlada morala izreči o tem, ali podpira Čušev zakon oz. ali ga želi dopolniti. A to mnenje za poslance ni zavezujoče, je poudarila.

Delodajalske in sindikalne organizacije so dosegle dogovor o ureditvi delovnega časa v trgovinski dejavnosti. (Foto: iStock)

Tudi za DeSUS je ključnega pomena socialni dialog in dogovor med socialnimi partnerji glede nedeljskega dela v trgovinah, pri čemer izpostavljajo dodatno omejitev delovnih nedelj in tudi dodatno nagrajevanje. Zanje je ta dogovor ustrezen, je v torek v izjavi novinarjem v DZ povedal vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša.

Zato po njihovem mnenju tega vprašanja ni treba urejati z zakonom. Jurša upa, da bo tako mnenje sprejela tudi vlada. Če bodo naredili drugače, bo to po njegovih navedbah eden od zakonov, ki ga poslanci ne bodo podprli.

Podobno menijo v poslanski skupini SD. Ne glede na to, kako bo ravnala največja vladna stranka, je zanje zelo pohvalno in pomembno, da so se socialni partnerji dogovorili o tem vprašanju, je v torek povedal vodja poslancev SD Matjaž Han.

Dogovorjeno je za SD sprejemljivo in iz tega vidika ne vidijo potrebe po tem, da Čušev zakon nadaljuje parlamentarno pot. Je pa Han ob tem pohvalil Čuša, ker je z zakonom spodbudil pogovor in dogovor socialnih partnerjev v prid trgovcevin trgovin.