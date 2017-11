Bo Slovenija z novim letom le dobila nove helikopterje?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Bosta policija in vojska kmalu dobila nove helikopterje? (Foto: Miro Majcen)

Le še slab mesec in pol lahko vojska in policija rešujeta življenja s helikopterji, ki jih imata na voljo. Z novim letom pa evropska uredba helikoptersko reševanje na ta način prepoveduje. Za reševanje bomo morali imeti namenske in dovolj zmogljive helikopterje.

In kot kaže, bomo v zadnjem trenutku kupovali tri namenske helikopterje, a ne nujno povsem nove.

Najhujše težave s svojo floto ima policija, trenutno rešujejo s helikopterji AvgustaBell 212 in 412 ter Avgusta 109E. 212 je tako star, da je težko najti rezervne dele in bo kmalu potreboval nov motor. Za Avgusto Bell ima policija le en reševalni komplet, kar pomeni, da helikopterja ne moreta biti uporabljena sočasno v Ljubljani in Mariboru. 109 je po doktrini reševanja premajhen.

Vlada je že imela na mizi gradivo s predlogom nakupa dveh novih helikopterjev in 10 novih zaposlitev - potrebujejo šesti pilotov in štiri tehnike, a za zdaj odločitve 44 dni pred iztekom pravilnika še vedno ni.

Bolje kaže ministrstvu za obrambo, kjer so z Upravo za zaščito in reševanje v sklepni fazi projekta, s katerim bi dobili še en helikopter 412. Dogovarjajo se namreč z Norveškim finančnim mehanizmom, gre za organizacijo, ki financira takšne projekte, v Slovenijo so vložili že slabih 27 milijonov evrov za igrišča, parke ...

Če bi Norvežani dali šest, Slovenija še šest, bi bili že blizu 15 milijonom, kolikor stane nov Bell 412, rabljenega bi dobili za precej manj, registrirali bi ga v civilnem registru, leteli bi vojaški piloti, ki imajo civilne licence, pobarvan pa bi bil v reševalne barve in tako bi imela Slovenija dolgoročno rešitev.