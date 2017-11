Vlada za dokončno odločitev o deportaciji Ahmada Šamija potrebuje dodatne informacije, jih bo dobila že danes?

Kljub navedbam koalicijskih partnerjev, da naj bi vlada že danes razpravljala o primeru sirskega begunca Ahmada Šamija, se to ni zgodilo, saj vlada potrebuje še nekaj dodatnih informacij. A morda jih bo dobila že danes, kajti sejo vlade so prekinili do 13.30.

Primer je odmeval v minulih dneh in predsedniku vlade Miru Cerarju pridelal celo predlog za ustavno obtožbo.

Do deportacije Šamija po medijskem pritisku in razburkanem političnem dogajanju v torek ni prišlo. Premier Miro Cerar pa je napovedal, da bo vlada odločala o interesu Slovenije za podelitev dovoljenja za prebivanje Šamiju na podlagi 51. člena zakona o tujcih. V sredo je dodal, da bo vlada, ko bodo pripravljena ustrezna gradiva, o tem odločala, in sicer "tako kot vedno, v skladu s pravnim redom", pri čemer bodo sledili nasvetom in stališčem pravnih strokovnjakov in pravnih služb.

Koalicijski partnerji, ki so zasedali pred sejo vlade, si sicer niso bili enotni v oceni, ali bo vlada o primeru Ahmada Šamija dokončno odločila že danes. Vodja poslancev SD Matjaž Han je razpravo koalicije o tem primeru označil za korektno.

Dogovorili so se, da bo ta točka danes na seji vlade, ki bo odločila, kako bo ta primer razrešila. "Gre za pravno vprašanje, vsi pa smo za to, da Šami ostane v Sloveniji," je zatrdil Han.

Sirski begunec Ahmad Šami, bi rad ostal v Sloveniji. (Foto: Kanal A)

O sami ustavni obtožbi, ki jo je zaradi tega primera zoper Cerarja vložila SDS, pa se koalicija danes ni pogovarjala, je zatrdila vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer. Med drugim je posvarila pred izkoriščanjem tega primera v politične namene.

Poslanci SDS so sicer prepričani, da je Cerar zlorabil položaj, ko je dosegel neizvršitev zakonite odločbe o deportaciji Šamija. Za zdaj predloga SDS ni podprla še nobena od poslanskih skupin, Cerar pa ga je označil kot poskus diskreditacije njega in vlade.