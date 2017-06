Bodite pripravljeni na jutri

Samo še 4 leta ima večina lastnikov stanovanjskih objektov na podeželju čas, da obstoječo pretočno greznico zamenja s čistilno napravo. Še vedno velja, da morajo vsi lastniki novogradenj na območjih, kjer ni urejeno skupno odvajanje komunalnih odpadnih voda, vgraditi male komunalne čistilne naprave.

V podjetju Zagožen so našli rešitev, kako narediti biološke čistilne naprave enostavne in zanesljive. Skupaj z nemškim partnerjem ATB, ki deluje na področju čistilnih sistemov za biološke čistilne naprave, so združili najboljše lastnosti preizkušenih čistilnih naprav.

Biološko čistilno napravo PUROO®ELEMENTS, odlikujeta nizka poraba električne energije in zanesljivo mehansko delovanje, saj ne vsebuje električnih delov znotraj ohišja. Inovativni mehanski čistilni modul je možno ob servisu odstraniti brez praznjenja čistilne naprave.

Čistilna naprava PUROO®ELEMENTS

Srce njihove ponudbe izdelkov za trajnostno ravnanje z vodami je biološka čistilna naprava AQUAmax, ki se lahko vgradi dvofazno – najprej vgradijo ohišje čistilne naprave, ki ga lahko uporabljate kot zbiralnik deževnice in nato ob vselitvi izvedejo priklop in zagon čistilnega modula.

Ste vedeli, da z uporabo pitne vode za zalivanje plačate tudi storitev odvajanja komunalne odpadne vode?

Zbiralnik za deževnico AQUAstay

Z vgradnjo zbiralnika za deževnico in ponikovalnico ste oproščeni takse za čiščenje padavinskih voda, prav tako pa z uporabo zbrane deževnice znižate stroške porabe pitne vode ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Varčno in preudarno ravnanje z dragocenimi vodnimi viri je postalo ne samo ekološka, pač pa tudi življenjska nuja. Z vodo iz zbiralnikov lahko v vašem stanovanju ali hiši ustrezno nadomestite pitno vodo za splakovanje stranišč, pranje avtomobilov in perila ter zalivanje vrta.

Strokovnjaki podjetja Zagožen predstavljajo pravi naslov, na katerega se lahko obrnete. Tako ne boste zadostili le zakonskim zahtevam in prihranili, pač pa tudi poskrbeli za čistejše okolje in boljši jutri.

Naročnik oglasa je Zagožen d.o.o.