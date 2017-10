Bodo po novem tudi trgovski centri nastajali s pomočjo 'naključnih znancev'?

Novi gradbeni zakon nima več člena o gradnji v lastni režiji, ampak enostavno dopušča, da sam lahko gradi vsak in vse, če gre le za lastne potrebe. Kar je absolutno preširoka opredelitev, so ostri na obrtni zbornici, saj to recimo lahko pomeni, da trgovec sam brez gradbenega podjetja in torej verjetno z delom na črno, lahko zgradi nov center. Kar ni dobro ne za varnost ne za državno blagajno.