Bodo poslanci potrdili dvig minimalne pokojnine na 500 evrov?

Bodo upokojenci z najnižjimi pokojninami kmalu imeli nekoliko višje pokojnine?

Državni zbor (DZ) bo danes obravnaval predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi tistim z najnižjimi pokojninami, ki so se upokojili s polnimi pogoji, zvišali pokojnino na 500 evrov.

DZ bo predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obravnaval po skrajšanem postopku. Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar je na seji pristojnega odbora zatrdil, da predlog ne posega v sistem odmere pokojnine po splošnih predpisih.

Do zagotovljene najnižje pokojnine tako v nobenem primeru ne bodo upravičeni tisti, ki se upokojijo predčasno. Njihova predčasna pokojnina je namreč po opozorilu koalicije znižana zaradi upokojitve pred določeno starostjo, pri čemer so za zmanjšanje vedeli ob sami upokojitvi.

Posodabljanje kazenskega postopka

Predlog novele zakona o kazenskem postopku, ki ga bodo poslanke in poslanci danes brali prvič, je medtem minister za pravosodje Goran Klemenčič označil za "velik zakon" in temeljit korak k posodobitvi kazenskega postopka. Pri pripravi novele so po njegovih besedah identificirali najbolj kritične točke, zaradi katerih slovenski kazenski postopek velja za relativno neučinkovitega oz. dolgotrajnega.

S to novelo bo Slovenija med drugim veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem evropskega javnega tožilca in preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala, je po potrditvi novele na vladi poudaril Klemenčič.

Do predloga pa so kritični na ministrstvu za notranje zadeve, kjer menijo, da gre za parcialne rešitve, ki povečujejo administrativno breme in ne vodijo k večji učinkovitosti kazenskega postopka. Ministrica Vesna Györkös Žnidar se je zato glasovanja na vladi vzdržala.

Na dnevnem redu tudi zakon za zaščito Mercatorja

DZ ima danes za potrditev po nujnem postopku na mizi predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, s katerim želi vlada zaščiti Mercator, katerega hrvaški lastnik je v finančnih težavah. S sprejemom zakona se mudi, da Agrokorja ne bi reševali z izčrpavanjem Mercatorja.