Bodo študentje ostali brez svojega zdravstvenega doma? Pogovori še potekajo, a vse kaže, da bo tako

Na ministrstvu za zdravje in Mestni občini Ljubljana (MOL) potekajo pogovori o pripojitvi Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi cesti k Zdravstvenemu domu Ljubljana. To pomeni, da bi za študente, ki študirajo v Ljubljani, skrbeli v različnih zdravstvenih domovih in ne več zgolj v tem zdravstvenem domu.

ZD Ljubljana: stavba na Aškerčevi ostaja zdravstveni dom

Pogovori še niso končani, kar so nam potrdili tako na zdravstvenem ministrstvu kot v vodstvu ZD Ljubljana. "Nobena odločitev še ni sprejeta, potekajo pa pogovori med vlado in MOL, da bi se zdravstveno varstvo za študente začelo tudi v MOL izvajati v okviru ZD Ljubljana, kot je praksa povsod po državi. To pomeni, da bi se študenti lahko sami odločali za izbiro zdravstvenega doma," navajajo v ZD Ljubljana in dodajajo, da bo v vsakem primeru "zdravstvena obravnava študentov tudi po morebitni pripojitvi ostala vsaj na enaki ravni ali še boljša". Na naša vprašanja, ali je res, da naj bi stavbo MOL nameravala porušiti, pa odgovarjajo, da bo stavba na Aškerčevi zdravstveni dom še naprej, vsi nosilci programov oziroma ves zdravstveni kader pa bo ostal v ZD Ljubljana oziroma bodo še naprej opravljali svoje delo.

Študentje zahtevajo, naj se zdravstveni dom ohrani na zdajšnji lokaciji ali pa naj se zanj najde nove primerne prostore, kjer bodo lahko še naprej kontinuirano in celostno skrbeli za zdravstveno nego študentov. (Foto: iStock)

Ministrstvo: Študentje ne bodo na slabšem

Podoben odgovor smo pridobili tudi na ministrstvu za zdravje, kjer so potrdili, da dokončne odločitve še ni. "Ne glede na odločitev o statusu omenjenega zdravstvenega doma pa študentje ohranjajo svojega osebnega zdravnika in zdravstvene storitve tako kot doslej," navajajo in dodajajo, da bodo svoje izbrane zdravnike ohranili tudi preostali bolniki.

Zdravniška zbornica in študentje ostro proti ukinitvi

Na zdravniški zbornici temu nasprotujejo in opozarjajo, da je zdravstveno varstvo za študente v Sloveniji trenutno zgledno urejeno, s strokovno-medicinskega vidika pa je tudi nujno, da je študentom še naprej dostopno v dozdajšnjem obsegu. Podprli so zahteve študentskih organizacij, ki temu ukrepu nasprotujejo in zahtevajo, da se omenjeni zdravstveni dom ohrani.

Študentske organizacije: Dostopnost do storitev bo slabša

"Vemo, da kar 60 odstotkov študentov ljubljanske univerze prihaja iz drugih občin, kjer imajo tudi osebnega zdravnika. Zelo smo tudi presenečeni nad tem, da nas o teh namerah ministrstvo ni obvestilo, čeprav je ravno naša organizacija pred več kot dvajsetimi leti predlagala ustanovitev tega zdravstvenega doma," je za Dnevnik povedal predsednik Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Klemen Peran, ki nasprotuje ukinitvi zdravstvenega doma.

V študentskem društvu Iskra opozarjajo, da je državni zbor 19. septembra sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, znotraj katerega so s 6. členom izbrisali drugi odstavek in spremenili tretji odstavek 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki sta zakonsko omogočala obstoj ZD za študente in do zdaj zagotavljala organizirano zdravstveno oskrbo študentov. Drugi odstavek 9. člena so tako nadomestili z besedilom, ki zdravstveno oskrbo nalaga drugim zdravstvenim domovom. Prepričani so, da bo zaradi te zakonske spremembe, ki omogoča ukinitev zdravstvenega doma za študente, oskrba študentov zdaj veliko slabša. Zato ministrstvo za zdravje in mestno občino pozivajo, da jasno predstavita svoje argumente, ki govorijo v prid ukinitvi zdravstvenega doma.

V društvu Iskra opozarjajo, da z ukinitvijo ne bo več zagotovljena celostna zdravstvena oskrba študentov. "V spremembah zakona sicer piše, da ostali zdravstveni domovi oziroma ambulante sicer lahko sprejemajo tudi študente, vendar je to odvisno od posameznega zdravnika in števila mest, ki ga ponuja za sprejem novih pacientov," opozarjajo v društvu, kjer so prepričani, da bo s tem zmanjšana dostopnost celostne zdravstvene oskrbe. "Študentje bodo imeli dve možnosti – ali si bodo morali osebnega zdravnika poiskati v drugem zdravstvenem domu v Ljubljani ali pa v kraju stalnega prebivališča. Prva možnost dodatno obremeni že tako ali tako obremenjene zdravstvene domove v Ljubljani in s tem podaljšuje čakalne vrste. Druga možnost pa zmanjšuje hitro dostopanje do zdravstvene oskrbe, saj so za večino študentov lokalni zdravniki precej oddaljeni."

Zdravniška zbornica: To bo še podaljšalo čakalne dobe

Da bi bilo zaprtje doma res slaba rešitev, opozarjajo v zdravniški zbornici. Kot pravijo, bi bilo zaprtje tudi nelogično s strokovno-medicinskega vidika. "Z ukinitvijo študentskega zdravstvenega doma in pripojitvijo zdravnikov k javnemu Zdravstvenemu domu Ljubljana bi se zdravstvena mreža skrčila, čakalne dobe pa podaljšale," so zapisali v odzivu na novico.

"Letno se v ZD za študente opravi kar 150 tisoč zdravstvenih pregledov. Študentje v ordinacijo ne pridejo zaradi bolniške, ampak zaradi bolezni in zato, da se lahko čim hitreje vrnejo k opravljanju študentskih obveznosti. Študentska populacija je tudi izrazito ranljiva, kar zahteva poznavanje problematike, specifično obravnavo in znanja študentskih zdravnikov," poudarja zdravnica Božena Skalicky Kuhelj, ki je bila kar 34 let vodja organiziranega zdravstvenega varstva študentov in je utemeljiteljica celovitega in samostojno organiziranega študentskega zdravstvenega varstva.

Še več. Na zdravniški zbornici celo opozarjajo, da bi zaradi vedno več študentov – tako domačih kot tujih – morali celo razširiti ordinacije splošne medicine v tem študentskem domu. Na Univerzi v Ljubljani namreč študira več kot 40 tisoč študentov.