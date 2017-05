Bodo uspeli s tožbo proti avstrijskim elektrarnam? 

Žrtve poplav na Štajerskem pred petimi leti se še danes živo spominjajo, kako hitro je pridrvela voda in uničila vse pred seboj. Eden izmed razlogov, zakaj je voda tako silovito vdrla, naj bi bila napačna odločitev elektrarn čez mejo v Avstriji. Da bi se izognili poplavam doma, so dvignili zapornice in vse je zgrmelo čez mejo. Za odškodnino jih zdaj toži 100 ljudi.