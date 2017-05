Nečloveški zastoji na mejah pokazali, da bruseljska uredba ni ustrezna. Bodo poslanci našli rešitev?

Notranji ministri Evropski uniji (EU) v Bruslju razpravljajo o solidarnosti v begunski krizi in boju proti terorizmu. Slovenijo bo zastopal državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic, ki bo imel ob robu vrsto sestankov v povezavi z vprašanji glede nadzora na mejah Slovenije s Hrvaško in z Avstrijo.

Najprej je predviden sestanek Slovenije, Hrvaške in evropskega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa v sklopu prizadevanj za rešitve težav, ki jih povzroča sistematični nadzor na slovensko-hrvaški meji, zunanji schengenski meji. Sistematično preverjanje vseh potnikov na zunanjih mejah, ki ga je unija uvedla v začetku aprila v odziv na teroristične napade v Evropi, je na slovensko-hrvaški meji med velikonočnimi prazniki povzročil neobičajno dolge čakalne vrste.

Slovenski in hrvaški premier Miro Cerar in Andrej Plenković ter predsednik komisije Jean-Claude Juncker so se zato ob robu vrha unije konec aprila dogovorili, da bo mogoče v primeru več kot 15-minutnih zastojev preiti s sistematičnega na ciljni nadzor. Temu dogovoru je 8. in 9. maja sledil obisk tehnične misije komisije na slovensko-hrvaški meji, v okviru katerega so iskali še dodatne operativne rešitve. Na današnjem tristranskem srečanju bodo nadaljevali ta prizadevanja.

Poleg tega ima slovenski državni sekretar predviden niz dvostranskih srečanj - z Madžarsko, Avstrijo, Češko, Dansko, Poljsko in Slovaško, ki bodo osredotočena na vprašanja, povezana z začasnim nadzorom na notranjih schengenskih mejah.

Slovenija odločno nasprotuje podaljševanju nadzora na njeni meji z Avstrijo, saj meni, da je povsem neutemeljen. Niz dvostranskih srečanj je po neuradnih informacijah namenjen izmenjavi mnenj in iskanju podpore za slovenska stališča.

Notranji ministri bodo sicer znova razpravljali o solidarnosti v begunski krizi, a preboja ni pričakovati. Skupaj z obrambnimi ministri pa bodo govorili o tem, kako v boju proti terorizmu izboljšati izmenjavo informacij med vojsko in organi pregona.

Med velikonočnimi prazniki se je pokazala razsežnost problema sistematičnega nadzora na mejah. (Foto: POP TV)

Evropski poslanec Igor Šoltes je imel na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu včeraj govor o izvajanju Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah, ki že več tednov povzroča nevšečnosti tudi na slovensko-hrvaški meji: "Brez dvoma je zaščita zunanjih meja nujen in potreben ukrep, da se zagotovi varnost državljanov znotraj EU. Vendar pa je treba sprejemati takšne ukrepe, ki so sorazmerni s ciljem, ki ga želimo doseči in to ta uredba ni. Zadnji dogodki in dolge kolone med velikonočnimi prazniki na slovensko-hrvaški meji kažejo takšno sliko, kot smo jo gledali pred tridesetimi leti. Nečloveški zastoji na mejah so pokazali, da ukrepi očitno niso ustrezni, uredba pa preveč toga in v določeni meri ter zahtevah povsem nerealna."

Šoltes je dodal, da je Slovenija predlagala več izjem za manj rizične skupine, kot so na primer otroci v spremstvu staršev, organizirane skupine upokojencev, a ti predlogi so bili popolnoma prezrti. Spregledana so bila tudi opozorila lokalnega prebivalstva ob mejah, za katere je pretočnost meje vitalnega pomena za vsakdanje življenje. Vsi si želimo več varnosti, a ukrepe moramo izvajati na podlagi presoje učinkov, česar ta uredba ni imela. Upoštevati moramo tudi realno stanje na terenu, je še povedal.

"Ob tem pa ne morem mimo absurda, ki se dogaja znotraj evropskih meja in kaže na dvojnost evropske politike: po eni strani zaostrujemo nadzor na zunanjih mejah, po drugi strani pa dajemo zeleno luč okrepljenemu nadzoru na notranji, se pravi tudi na slovensko-avstrijski meji. Ob tem pa želim izreči še iskrene čestitke slovenskim policistom in obmejnim organom, da kljub veliki obremenjenosti svoje delo opravljajo predano in strokovno," je zaključil Šoltes.

Evropska poslanka Maria Grapini (S&D) je Šoltesu po postopku modrega kartona ob koncu govoru zastavila še dodatno vprašanje: "Dragi kolega, strinjam se z večino tega, kar ste povedali. Promet prek meja lahko ovira turizem, trgovino, nisem pa razumela, zakaj ste rekli, da naj bi prišlo tudi do omejitev na avstrijsko-slovenski meji. Mislim, da mora Evropska unija biti enotna in enoten trg."

Šoltes ji je odgovoril, da se "to vleče že več kot pol leta. Evropska komisija je prižgala zeleno luč Avstriji, da okrepi nadzor na slovensko-avstrijski meji in to kljub temu da preverjanja niso pokazala večjega tveganja. To pa seveda povzroča tudi gospodarsko škodo, ki bi se ji lahko izognili, če bi te kontrole poenostavili. Mislim, da morajo biti ukrepi, ki jih je treba izvajati za poostreno varnost, sorazmerni z oceno učinka, kar je pa treba storiti pred sprejetjem takšne uredbe."

Tanja Fajon: Ta pravila so neživljenjska



Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, tudi na pobudo poslanke Tanje Fajon (S&D/SD), razpravljali o izvajanju novih schengenskih pravil glede poostrenega nadzora potnikov na zunanjih mejah. Omenila je, da je bila 7. aprila tudi sama med tisoči prizadetimi potniki, ki so po pet ur in več čakali na izstop iz Slovenije na Hrvaško. "Kaos, na katerega smo stalno opozarjali, se je zgodil. Na nezmožnost sistematičnih pregledov vseh potnikov smo v pogajanjih opozarjali s kolegi v parlamentu, je opozarjala moja država Slovenija, je opozarjala stroka."

V situaciji, ko ima dve milijonska Slovenija obenem neutemeljeno kontrolo tudi na meji z Avstrijo in Italijo, se upravičeno sprašujemo, ali Schengen sploh še deluje, ali je evropska politika za zagotavljanje varnosti in upravljanje z migracijami sploh na pravi poti? Ali ima komisija sploh še razum in moč odločanja ali je podlegla interesom posameznih držav, se je vprašala Fajonova.

Fajonova je zapisala, da so sprejeli ukrep, ki je neživljenjski in nepremišljen, brez ustrezne študije, ki bi preverila učinke vpliva na promet, škodo v gospodarstvu in turizmu. "Razumem in strinjam se, da je na prvem mestu varnost naših državljanov. Podpiram vse smiselne in premišljene ukrepe, ki to tudi zagotavljajo. Zadnji ukrep to ni. Kar smo naredili z nesorazmerno prenovo zakonika, je žal zgolj dokaz brezglave in nedelujoče evropske politike."

Slovensko-hrvaško kopensko mejo vsak konec tedna prečka na tisoče turistov, ki gredo na hrvaško obalo, je dejala Fajonova. "V zadnjih tednih smo bili priča zaostreni politični retoriki na obeh straneh meje, medsebojnemu obtoževanju in tudi nemoči mejnih organov, ki so bili prepuščeni sami sebi. To ni evropska politika, ki bi vlivala zaupanje ljudem," je bila ostra.

Od komisarja pričakuje odgovor, ali bodo v schengenski zakonik tudi formalno vključili usmerjeno preverjanje potnikov, kadar je čakalna doba daljša od 15 minut. "Pričakujem, da boste ukrepali. Sicer bom kot pogajalka v drugih ključnih dosjejih na področju migracij in varnosti nove ukrepe sprejemala z veliko večjo mero zadržanosti," je zaključila Tanja Fajon.