Bodo Vrhničani danes le dočakali analize vzorcev in nova zdravstvena priporočila?

Protestni shod na Vrhniki (Foto: Damjan Žibert)

Predstavniki pristojnih institucij bodo danes občanom Vrhnike predstavili analize vzorcev, odvzetih po požaru v Kemisu, podali bodo tudi zdravstvena priporočila in predstavili izsledke inšpekcijskih služb. Predsednik republike Borut Pahor pa bo pred tem sprejel gasilce, reševalce in druge prostovoljce, ki so pomagali pri gašenju v Kemisu.

Kot so sporočili iz predsednikovega urada, je Pahor o razmerah v občini po požaru v četrtek po telefonu govoril z vrhniškim županom Stojanom Jakinom. Udeležence sprejema bosta ob Pahorju nagovorila vodja gasilske intervencije Boštjan Turk in župan.

Pri gašenju požara in nujnih zaščitnih ukrepih je sodelovalo skoraj 300 pripadnikov gasilske in drugih služb iz celotne notranjske in delno ljubljanske regije.

Pogorišče na Vrhniki (Foto: Damjan Žibert)

Požar v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Kemis, kjer so skladiščili okoli 1400 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov, je izbruhnil minuli ponedeljek zvečer. Kot so objavili na spletni strani podjetja, jih je od vseh nevarnih odpadkov zgorelo dobrih 456 ton.

Zaradi požara so lokalni prebivalci več dni tožili o dihalnih težavah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so ljudem zaradi onesnaženosti odsvetovali uživanje hrane z bližnjih vrtov in njiv. Kasneje se je izkazalo, da je bil v gašenju požara močno onesnažen bližnji potok Tojnica.

Vrhničani so po požaru zahtevali zaprtje Kemisa na sedanji lokaciji. Občini, Kemisu in pristojnim službam pa že od požara dalje očitajo pomanjkanje informacij o zgorelih snoveh, stanju okolja in varnosti za zdravje ljudi. Da pristojne službe niso ustrezno informirale okoliškega prebivalstva po požaru, sta ocenila tudi varuh človekovih pravic in premier Miro Cerar.

Danes popoldne naj bi odgovore pristojnih služb vendarle dobili. Župan Stojan Jakin je namreč za 16. uro sklical srečanje krajanov s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije RS za okolje, Uprave za varno hrano, veterinarstvo ter varstvo rastlin ter inšpektorata za okolje in prostor.

S požarom v Kemisu se še naprej ukvarja tudi policija.