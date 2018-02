Bohinj med 10 najboljšimi evropskimi destinacijami

Bohinj se je uvrstil med top 10 destinacij v Evropi. (Foto: iStock)

V organizaciji European Best Destinations v Bohinj vabijo z mednarodnim festivalom alpskega cvetja, slapom Savica, okušanjem lokalnih produktov in lepoto Julijskih Alp. Gre za destinacijo, ki so jo potniki z vsega sveta izbrali "za eno najlepših v Evropi".

Izbor izpostavlja tudi umestitev Bohinja med Evropske destinacije odličnosti – Eden. Gre za evropsko mrežo še razmeroma neznanih, a vsebinsko izjemnih krajev in pokrajin, ki vabijo turiste z novimi doživetji in spoznanji.

Ob Bohinju si je hvalo prislužila tudi Slovenija kot celota – njena narava, gozdovi, jezera, avtentičnost ter aktivnosti na prostem. Slovenija "vas spodbuja, da napolnite svoje baterije in se odklopite od rutine", so zapisali v European Best Destinations.

Zmagovalec letošnjega izbora je sicer poljski Vroclav. Sledijo mu Bilbao, Colmar, Hvar, Riga, Milano, Atene, Budimpešta, Lizbona, nato že omenjeni Bohinj, pa Praga, Kotor, Pariz, Dunaj in Amsterdam.

European Best Destinations je evropska organizacija, katere cilj je "razvijati in spodbujati kulturo in turizem v Evropi" v sodelovanju s turističnimi uradi in mrežo Eden. V izboru najboljših evropskih destinacij za leto 2018 so sodelovali turistični uradi, skupnosti in 320.793 ljudi, ki je oddalo svoje glasove v tritedenskem spletnem glasovanju.