Boj s terorizmom se zaostruje, obetajo se še daljše kolone na meji s Hrvaško

Obeta se še strožji nadzor na zunanjih schengenskih mejah. Poleg temeljitega preverjanja potovalnih dokumentov, bodo policisti državljanom tretjih držav skenirali še prstne odtise in fotografirali obraze. Zaradi daljšega varnostnega pregleda potnikov pa bodo kolone in čakalne dobe na meji s Hrvaško še daljše, kot so bile letos spomladi, ko je bilo treba za izstop iz države čakati tudi po štiri ure.